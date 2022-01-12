3600 ek göstergede 411 bin emekli öğretmene müjde!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesinin 2022’nin ilk altı ayında Meclis’e intikal ettirileceğini belirterek “Yılın sonuna kalmadan da biteceğini düşünüyorum” açıklamasında bulunmuştu.

900 LİRAYA YAKIN ARTIŞ OLACAK

Düzenleme yasalaştığı zaman, emekli öğretmenlerin maaşlarında da 900 liraya yakın artış olacak. TBMM’deki görüşmeler sırasında düzenleme ile ilgili bilgi veren Komisyon Başkanı AK Partili Emrullah İşler; şu anda mevcut sistemde 75 bin 669 uzman öğretmen bulunduğunu, bu durumda olanların aldığı tazminatın 339 lira olduğunu hatırlattı.

BİRİNCİ DERECEDE ÖĞRETMEN EMEKLİ SAYISI 411 BİN 118

Kanun çıktıktan sonra bu rakamın aylık 1.017 liraya yükseleceğini belirten İşler “Emeklilerin konusu daha farklı bir konu. Şu anda birinci derecede öğretmen emekli sayısı 411 bin 118. Yasa yürürlüğe girdiğinde bunlar da 3600 ek göstergeden yararlanacak ve bunların maaşında 884 liralık artış olacak” dedi. Komisyonda, Sosyal Güvenlik Kurulu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Ertüzün de emekli öğretmenlerin maaş artışlarının nasıl yapılacağı hakkında bilgi verdi. Ertüzün, personel kanunlarında yapılan düzenlemelerin aylıklarda bir artışa yol açması durumunda, “Otomatik intibak” düzenlemesiyle diğer emeklilerin de bu artıştan faydalanacağını söyledi. Ertüzün, personel vefat etmişse geride kalan dul ve yetiminin de derece itibarıyla aynı hakları aldığını kaydetti. Bakan Vedat Bilgin, çalışanların emekliliklerinde büyük bir ücret kaybı yaşadığını ve çalışan ile emekli arasındaki ücret kaybının çok yüksek olduğunu söyleyerek “3600 ek gösterge bunu giderecek bir düzenleme. Bu çalışmayı biz Bakanlık içerisinde tamamladık. Tahmin ederim süreçler en geç mayıs-haziran ayında tamamlanır, biz de Meclis’imize intikal ettiririz. Ama bu yıl içerisinde bitecek” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi