banner38

Elektrik faturalarıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Genel 01.02.2022, 09:33
Elektrik faturalarıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı
1/8

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.