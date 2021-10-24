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Röportaj
El Clasico'da 90+'da goller: Kazanan Madrid
Spor
24.10.2021, 21:19
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Merakla beklenen sezonun ilk El Clasico'sunda kazanan deplasman ekibi Real Madrid oldu.
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#vefat
#abd
#koronavirüs
#Rıdvan Dilmen
#Bingöl Devlet Hastanesi
#Dolar
#Trabzonspor
#Adana Demirspor
#Boşanma
#UEFA Avrupa Ligi
#Zülfü Livaneli
#Bursaspor
#final
#meyve
#eş
#TBMM
#Suriye
#MEB
#Vedat Muriqi
#gazeteci