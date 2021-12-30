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Ekonomistler aralık ayı enflasyon beklentilerini açıkladı

Genel 30.12.2021, 15:34
Ekonomistler aralık ayı enflasyon beklentilerini açıkladı
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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 8,54 artmasını öngörüyor.