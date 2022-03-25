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Zincir marketlere soruşturma

Rekabet Kurulu zincir marketlere ikinci bir soruşturmanın yürütüldüğünü duyurdu.

Ekonomi 25.03.2022, 10:18 25.03.2022, 10:28
Zincir marketlere soruşturma

Rekabet Kurulu tarafından geçtiğimiz yıl zincir marketlere 2,7 milyar liralık rekor ceza kesilmesinin ardından, marketlere ikinci bir soruşturmanın yürütüldüğünü açıklandı.

Zincir marketlere geçtiğimiz yıl 2,7 milyar liralık ceza kesen Rekabet Kurulu, ikinci soruşturmayı yürüttüklerini açıkladı.

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, 5 zincir market ve 17 tedarikçinin rekabeti ihlal edip etmediklerine ilişkin ikinci soruşturmanın raporunun 26 Nisan’da çıkacağını söyledi.

Konuyla ilgili A Para’ya konuşan Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, “Soruşturmanın sonlarına doğru başka veriler elde etmeye başlayınca ikinci soruşturmayı açtık. 26 Nisan’da raporu bitecek. Hacim olarak birinci soruşturmadan daha küçük çaplı değil” dedi.

Küle, kurumda devam eden 24 soruşturma olduğunu belirterek, tüm kararlarının yargı denetimine açık olduğunu belirtti.

Küle, zincir marketlerle ilgili birinci soruşturmanın ardından verilen 2.7 milyar liralık cezanın tamamının ödendiğini söyleyerek, “Kestiğimiz para cezaları yüzde 100 ödeniyor. Ceza ödemeden teşebbüs yargı yoluna gidemiyor. İki teşebbüs yargıya başvurdu. Diğerleri de gidecektir. Yargı bizden savunma istiyor. Biz de aldığımız kararı savunuyoruz. Yargı en doğru kararı verecektir” dedi.


Organize pazardaki marketlerle soruşturma yürütmenin zor olduğunu söyleyen Birol Küle, “Fiyat artışlarında normalin dışında hareketlilik gördüğümüz için tüm artışları haftalık bildirmeleri konusunda tedbir kararımız vardı. Yaklaşık 4-5 ay bildirildi. Artış trendini görmek istedik. Yerinde inceleme yaptık, 100 bine yakın data tek tek manuel ayıklanıyor. Gerekçeli kararda gördüğümüz delilleri yerinde incelemelerden elde ettik” dedi.


İKİNCİ SORUŞTURMADA NİHAİ KARAR EYLÜL YA DA EKİMDE

İkinci soruşturmada nihai kararın eylül ya da ekim ayında çıkacağının altını çizen Küle, üç büyük tedarikçinin uzlaşma başvurusu yaptığını ve amacına uymadıkları için reddettiklerini söyledi.

Soruşturmada iki tür ihlal tespit edildiğini belirten Küle, “Zaman ilerledikçe kartelin çeşitleri de artıyor. Karteli iki veya daha fazla teşebbüslerin iletişiminde arıyorduk. Birinci soruşturmada bulduğumuz çeşitli teşebbüsler ve tedarikçiler var. Kendi içlerinde de iletişim oluyor ama daha çok tedarikçi vasıtasıyla iletişim kuruyorlar” şeklinde konuştu.

350 CİVARINDA SORUŞTURMA VAR

200 kişilik ekiple iki yıldır hummalı çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Küle, yılda 350 civarında soruşturma yürüttüklerini belirterek, “Çeşitli sektörlerde devam eden soruşturmalarımız var. Gübrede son aşamaya geldik. Temmuz ayında nihai karar çıkacak. Bebek maması, beyaz eşya gibi sektörlerde soruşturmalar sürüyor” dedi.

Küle, dijital pazarlarda soruşturma süresinin yarı yarıya düşmesi talepleri olduğunu söyledi. Verilecek kararın ihlalin yaratacağı zararları gidermek konusunda az kalacağını söyleyen Küle, şöyle devam etti:

“Süre uzun gibi gözüküyor ama dosyaları dünyada en hızlı sonuçlandıran ikinci ülkeyiz, Güney Kore’den sonra. Amerika’da soruşturmanın sonlanması yılları buluyor. Eğer ihlali ciddi tespit edebiliyorsak soruşturmanın başında, bitince o ihlalin cezasını telafi edemeyeceğimize inanıyorsak orada geçici tedbir kararı verebiliyoruz. Facebook ve WhatsApp ile Trendyol’da verdik bu kararı… Soruşturma süresini kısaltmaz ama telafisi mümkün olmayacak zararların önüne geçilebilir.”

E-ticarette oyunun kurallarının yeniden belirlendiğini aktaran Birol Küle, “Dijital pazarlarla ilgili raporumuzu hazırladık. 1.5 senedir 21 uzman çalıştı. Özellikle raporda altını çizdiğimiz madde, henüz ihlal oluşmadan, rekabet bozulmadan sektörlere müdahale etmek istiyoruz” dedi.

#Rekabet Kurulu #Zincir marketler
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