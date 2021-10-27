Zincir marketlerden dikkat çeken 'fahiş fiyat' savunması
Rekabet Kurulu tarafından salgın süresince görülen fiyatlama davranışlarına yönelik zincir marketlere yönelik soruşturmalar devam ediyor. Kurul ilk olarak marketlerin sözlü savunmalarını aldı.
Ekonomi 27.10.2021, 12:45
Rekabet Kurulu, salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile tedarikçileri konumundaki üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yapıldı.Savunmalarda şirketler salgının yarattığı ekstra maliyetlere dikkat çekti.
Savunmada raf fiyatını belirleyen temel unsurların alıcı fiyatları, rekabet ve brüt kâr marjı olduğu, bu unsurlar dikkate alındığında fiyat geçişlerinin piyasa gerçekleriyle uyumlu olduğu belirtildi.
Savunmalarda sektör temsilcileri salgın süresince artan maliyetlere dikkat çekti. Temsilciler, bu süreçte ürünlerin sevkiyatı ve ithalatının kısıtlandığını, nakliye maliyetlerinin de ciddi oranda arttığını belirtti.
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