Zincir marketlerde 'fahiş fiyat' denetimi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, son günlerde bazı marketlerde çeşitli ürün kalemlerinde fahiş fiyatlar uygulandığı, reyon ve kasa fiyatları arasında farklılıklar olduğu yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle müşterek yapılan çalışmalar kapsamında son 1 ayda 150 iş yeri ile zincir market kontrol edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Tüketici Hakları Zabıta Amirliği de 3 ekiple başta zincir marketler olmak üzere söz konusu işletmelerde sürekli denetimlerini sürdürüyor. Herhangi bir aykırılık tespit edilmesi durumunda yasal işlem yapılarak konu Ticaret İl Müdürlüğüne iletiliyor.

Ekipler, 17 ilçede son bir ayda 180 işyeri ile zincir markette 770 ürün hakkında haksız fiyat artışı denetim tutanağı düzenledi. Bu tutanaklar, incelemenin yapılması için Ticaret İl Müdürlüğüne gönderildi.

Yıl boyunca ise bugüne kadar 1656 işyeri denetlendi ve 983 şikayet hakkında gerekli işlemler yerine getirildi. 282 iş yerine tespit tutanağı tanzim edilen kontrollerde, 1762 ürün hakkında haksız fiyat artışı denetim tutanağı, 9 bin 494 üründe fiyat etiket kontrolü, 10 bin 173 ürün hakkında kasa reyon farkı denetimi ve 9 bin 428 üründe KDV denetimi yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, rutin incelemelerin yanında Alo 153 Çağrı Merkezi'ne gelen şikayetlerle ilgili anlık denetimlerine devam ediyor.