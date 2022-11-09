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Zeytin ağacı sayısı yüzde 91 arttı: Zeytinyağı üretimiyle tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye’de son 20 yılda zeytin ağacı sayısı, 99 milyon adetten yüzde 91 artış ile 189 milyona ulaştı. 2022 yılı zeytin ve zeytinyağı üretimiyle tüm zamanların rekorunu kıran Türkiye, sofralık zeytin üretiminde dünya lideri, zeytinyağı üretiminde İspanya’dan sonra dünya ikincisi konumunda.

Ekonomi 09.11.2022, 09:14
Zeytin ağacı sayısı yüzde 91 arttı: Zeytinyağı üretimiyle tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye’de zeytin ağacı sayısının azaldığı iddiaları rakamlarla çürütüldü. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre, son 20 yılda zeytin ağacı varlığı 99 milyon adetten yüzde 91 artış ile 189 milyona ulaştı. Zeytin ağacı sayısıyla birlikte üretimde de önemli ölçüde artış yaşandı. Türkiye’de toplam zeytin üretimi 2021 yılında 1 milyon 738 bin 680 ton iken 2022’de yüzde 71 artış ile 2 milyon 976 bin 654 tona ulaştı.

Sofralık zeytin üretimi 2021'de 555 bin 853 ton iken 2022'de yüzde 32 artış ile 735 bin 678 bin ton, zeytinyağı üretimi 2021'de 235 bin 727 ton iken 2022'de yüzde 79 artış ile 421 bin 717 ton olarak gerçekleşti.

DÜNYADA İKİNCİYİZ

2022 yılı zeytin ve zeytinyağı üretimi tüm zamanların rekor üretimi olup Türkiye, sofralık zeytin üretiminde dünya lideri, zeytinyağı üretiminde İspanya’dan sonra dünya ikincisi konumuna yükseldi. Sofralık zeytin ihracatı son 20 yılda 36 bin 598 tondan yüzde 157 artış ile 94 bin 76 tona, aynı dönemde zeytinyağı ihracatı 25 bin 645 tondan yüzde 75 artış ile 40 bin 214 tona yükseldi. Bakanlık tarafından üreticilere sağlanan destekler de üretimin artmasında önemli rol oynadı. Bu kapsamda zeytin üreticilerine mazot ve gübre desteği 3,4 kat artırılarak dekar başına 25 TL’den 84 TL’ye çıkarıldı. Gübre desteğine ilave olarak 20 TL 'organik ve organomineral gübre desteği', 'fark ödemesi desteği'; zeytinyağına ton başına 800 TL, dane zeytine ton başına 150 TL, zeytin bahçelerinin rehabilitasyon desteği olarak dekara 100 TL, standart fidan için dekara 100 TL, sertifikalı fidan için dekara 280 TL destek sağlandı.

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