Zaman Gazetesi editörü ve 5 FETÖ'cü yakalandı
Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü teröristleri yakaladı. Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan eski Zaman gazetesi editörü ile eski hakim tutuklandı.
Edirne'de 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan M.T, Z.Y, Y.T. ve L.T'yi yakaladı.
Kimlik kontrolünde 4 şüphelinin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi.
Zanlılar gözaltına alındı.
Eski Zaman gazetesi editörü ile eski hakim yakalandı
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 zanlıyı yakaladı.
Yakalananların FETÖ şüphelileri eski Zaman gazetesi editörü R.M. ile eski hakim F.Y. olduğu tespit edildi.
Zanlılar, işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edildi.
R.M. ve F.Y. savcılıktaki ifadeleri sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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