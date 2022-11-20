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"Yusufeli Barajı, yılda yaklaşık 5 milyar liralık katkı sağlayacak bir proje"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Yusufeli Barajı, millet olarak medarıiftiharımız olabilecek projelerden biri. 275 metre gövde yüksekliği var. Ülkemize yılda yaklaşık 5 milyar liralık katkı sağlayacak bir proje." dedi.

Ekonomi 20.11.2022, 22:44
"Yusufeli Barajı, yılda yaklaşık 5 milyar liralık katkı sağlayacak bir proje"

Hakkari'deki programları kapsamında Hakkari Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"na katılan Kirişci, Hakkari'nin Irak ve İran'la komşuluğu nedeniyle ülke güvenliği bakımından önem taşıyan illerden biri olduğunu söyledi.

Bugün ülkede huzur ve güven ortamının sağlanmasında bölgede görev alan asker, polis, güvenlik korucusu ve vatandaşların büyük emeğinin olduğunu vurgulayan Kirişci, bu çalışmaların üstün başarıyla yürütüldüğünü ifade etti.

Türkiye'nin enerjisini yıllarca bir takım vesayet odaklarının baskılarına harcadığını aktaran Kirişci, şunları kaydetti:

"İşte 68-78 kuşağı, Alevi, Sünni, Kürt, Türk denildi. Sonra laik, anti laik. Ne malzeme buldularsa kullandılar. En sonunda başımıza bir FETÖ belası sardılar. Türkiye açısından 15 Temmuz 2016'yı milat olarak gören bir kardeşinizim. Türkiye kendine geldi. Kendiyle ilgili baştan ayağa bir değerlendirmede bulundu. Yeni bir yürüyüş ortaya koydu. Gelecek yıl da Allah izin verirse Cumhuriyetimizin yüz yılı geride kalmış olacak. Yeni bir yüzyıla başlayacağız. Dününü bilmeyen, bugünü anlayamadığı gibi gelecekle ilgili de bir çalışmayı ortaya koyamaz. Mutlak surette dünden alacağımız dersi bugünden değerlendirip yarına şekil vermemiz gerekiyor. Türkiye Yüzyılı perspektifinde de çalışmalarımız bunun üzerine oturuyor."

"Yusufeli Barajı, millet olarak medarıiftiharımız"

Yarın da Artvin'in Yusufeli ilçesinde olacaklarını anlatan Kirişci, "Yusufeli Barajı, millet olarak medarıiftiharımız olabilecek projelerden biri. 275 metre gövde yüksekliği var. Yüksekliği bakımından dünyanın beşinci, Türkiye'nin en büyük barajı. Türkiye'de 2002 yılına kadar yapılan en uzun tünel sadece 50 kilometre ama sadece Yusufeli'nde barajın inşası sırasında yapılan tünel uzunluğu 56 kilometre. Bir mühendislik harikası. Kendi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin, işçilerimizin alın ve akıl teri var. Herkesin orayı mutlaka bir şekilde görmesini arzu ederiz. Ülkemize yılda yaklaşık 5 milyar liralık katkı sağlayacak bir proje. 2.2 milyar metreküp su tutacak. Antalya'nın enerji ihtiyacının neredeyse tamamı karşılanmış olacak. Bu projeler neden önceden yapılmadı da yirmi yıllık AK Parti hükümeti döneminde yapılıyor." diye konuştu.

"Tarımı desteklemeye devam edeceğiz"

Tarımda güçlü olunması gerektiğini, bu nedenle desteklemelerinin devam edeceğini dile getiren Kirişci, tarımın global bir oyuncu olmanın en önemli aktörleri arasında yer aldığına dikkati çekti.

Bunu Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gördüklerini anlatan Kirişci, "Bir koridor açıldı. Niye bu koridora enerji koridoru, su koridoru denilmedi de tahıl koridoru denildi çünkü tahıl, hububat, yağlı tohumlar, şeker bunlar bizim temel tüketim maddelerimiz. Açlık, kıtlık denildiğinde aklımıza ekmek gelir. Ekmeğin yapıldığı şey undur. Unun da ham maddesi buğdaydır. Bunları bizim görüyor olmamız lazım. Global oyuncu olabilmenin şartlarından biri eğer tarım ise bunu desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hayvan sigortalarının yapılmasının önemine de değinen Kirişci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hakkari'de tarım sigortasını konuşmanın ne anlamı var denilebilir. Burada otomobili olan, aracını trafiğe çıkarmak için nasıl zorunlu trafik sigortasını yaptırıyorsa, hayvancılık faaliyetleri için de mutlak suretle sigorta yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Şu an halihazırda Türkiye ortalaması 21.4. Burada neredeyse TARSİM yok gibi. Bu konulara da dikkat edilmesi gerekiyor."

Programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Cemal Özkan, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri ve sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
#Tarım ve Orman Bakanı #vahit kirişçi
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