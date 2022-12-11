Yusufeli Barajı'nda su seviyesi yükseliyor
22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve HES'te su seviyesi yükselmeye devam ediyor.
Ekonomi 11.12.2022, 17:14
Artvin'in Yusufeli ilçesinin merkezine 8 kilometre uzaklıkta Çoruh Nehri üzerinde toplam 34 milyar liralık yatırım bedeliyle inşa edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alınan Yusufeli Barajı'nda su yükselmeye devam ediyor.
Temelden 275 metre gövde yüksekliği ile sınıfında dünyanın 5'inci büyük barajı olan Yusufeli Barajı'nda, bugün itibarıyla su yüksekliği 45 metreye, depolanan su miktarı ise 18 milyon metreküpe yükseldi.
Su seviyesinin yükselmesiyle eski Yusufeli-Erzurum kara yolu ile kenarında yer alan Irmakyanı köyünün bir kısmı sular altında kaldı.
Barajdaki su seviyesinin yükselişinin hızlandırılmış görüntüleri, DSİ Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Kaynak: AA
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