Yusufeli Barajı'nda su seviyesi yükseliyor

Milli sermaye kullanılarak Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle, Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafedeki Çoruh Nehri'nin dar vadisinde inşa edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alınan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

Yusufeli Barajı’nda su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Su seviyesi 52,6 metreye, depolanan su miktarı ise 30 milyon metreküpe yükseldi. pic.twitter.com/6PkocJM6C9 — DSİ Genel Müdürlüğü (@dsi_gn_md) December 23, 2022

Toplamda 34 milyar liraya inşa edilen ve temelden 275 metre gövde yüksekliği ile kemer baraj sınıfında Türkiye'nin 1'inci, dünyanın da 5'inci büyük barajı olan Yusufeli Barajı'nda bugün itibarıyla su yüksekliği 52,6 metreye ulaştı.

Baraj gövdesi havzasında depolanan su miktarı ise 30 milyon metreküpe yükseldi.

Su seviyesinin yükselmesiyle eski Yusufeli-Erzurum kara yolu ile kenarında yer alan Irmakyanı köyünün büyük bir kısmı baraj suları altına gömüldü.

DSİ Genel Müdürlüğü de sosyal medya hesaplarından baraj inşası ile su tutma görüntülerinin hızlandırılmış videolarını paylaştı.