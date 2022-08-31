Yurt içi piyasalar ikinci çeyrekte büyüme verilerine odaklandı

ABD ve Avrupa merkez bankası yetkililerinin geçen hafta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu kapsamında verdiği "şahin" mesajlar yatırımcı fiyatlamalarına yön vermeye devam ediyor.

Küresel çapta açıklanan verilerin de resesyon endişelerini artırmasına karşın enflasyonda düşüş için daha fazla sıkılaşmaya ihtiyaç duyulduğunu teyit etmesi, yatırımcıların temkinli duruşunu korumasına neden oluyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı temmuzda 11 milyon 239 bin ile beklentilerin üzerinde yükselerek iş gücü piyasasında talebin yavaşladığına dair hiçbir sinyal vermedi. Bu durum agresif faiz artırımları konusunda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) elini rahatlatırken, halihazırda bankanın gelecek ayki toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 72,5 olarak fiyatlanıyor.

Söz konusu fiyatlamaların, ABD'de bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ve cuma günkü tarım dışı istihdam verileri sonrası şekillenmesi beklenirken, yeni günün Asya borsalarında negatif, ABD ile Avrupa endeks vadeli kontratları tarafında pozitif başlaması dikkati çekiyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,96, S&P 500 endeksi yüzde 1,10 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,12 değer kaybetti. Dolar endeksi dün 109,1'i test etmesinin ardından bugün 108,6'ya geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün yüzde 3,15 ile 2 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 3,12 seviyesinde dengelendi.

Avrupa tarafında dün açıklanan verilere göre, Almanya'da enflasyon ağustosta 2 ayın ardından yeniden yüzde 7,9'a çıkarak yaklaşık 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bölgede enflasyonun ana tetikleyicisi olan enerji krizine ilişkin gelişmeler de gündemin üst sıralarında yer almaya devam ederken, Almanya’da gelecek yıl teslimatlı elektrik kontratının fiyatı ilk kez 1000 avroyu aştı.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) eylülde 75 baz puanlık faiz artırımını destekleyen üyelerine yenileri de eklenirken, bu gelişmelerle dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88 geriledi, Almanya'da DAX 40 endeksi ise yüzde 0,5 yükseldi. Avro/dolar paritesi ise dün 1'in üzerine yükselmesinin ardından bugün yatay seyrediyor.

Asya genelinde bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da sanayi üretimi düşüş beklentilerinin aksine temmuzda yıllık bazda yüzde 1 arttı. Bu dönemde ülkede perakende satışlar da yüzde 2,4 artarak beklentileri aştı. Çin'de ise imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustosta 49,4'e yükselse de sıcak hava dalgaları, salgında yeni vakalar ve emlak sektörüne yönelik gelişmelerle daralma bölgesinde kalmaya devam etti.

Bu gelişmelerle güne negatif başlayan Asya borsalarında, Çin'in yapımı duran konut projelerine 200 milyar yuanlık (yaklaşık 29 milyar dolar) kredi desteği vereceği haberleri ile kayıplar sınırlandı. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 geriledi.

Yurt içi piyasalarda dün 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili dolayısıyla işlem yapılmazken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi pazartesi günü küresel piyasalardan pozitif ayrışmaya devam etti ve yüzde 0,60 artarak 3.164,96 puan ile kapanış rekorunu tazeledi. Dolar/TL ise dün uluslararası piyasalarda yatay seyrederek 18,1841'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,1890'dan işlem görüyor.

Bu arada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılıklar tebliğinde değişikliğe giderek, yabancı para mevduat ve katılım fonundan, vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesabına dönüşüm hedef değerlerini güncelledi. Yapılan değişiklikler kapsamında, daha önce sadece gerçek kişilere yönelik olan dönüşüm hedeflerine tüzel kişiler de dahil edildi

Analistler, küresel çapta artan resesyon riskine karşın, merkez bankaları yetkililerinin verdiği "şahin" mesajların yatırımcı fiyatlamalarına yön vermeye devam ettiğini belirterek, ABD'de istihdam piyasasına yönelik cuma günü açıklanacak veriler öncesi temkinli duruşun sürebileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde ikinci çeyrek büyüme, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istidamı, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve Almanya'da işsizlik verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 seviyesinin direnç, 3.050 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, yılın 2. çeyreğinde Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 7,3 artmasını bekliyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ikinci çeyrek GSYH

10.55 Almanya, ağustos ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı TÜFE

15.15 ABD, ağustos ayı ADP özel sektör istihdamı