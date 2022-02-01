Yurt dışında yaşayan Türkler döviz hesaplarını TL'ye çevirebilecek

Resmi Gazete'de Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğ yayımlandı.

Merkez Bankası'na azami faiz oranı belirleme yetkisi

Tebliğde yer alan bilgilere göre, Merkez Bankası'na bankanın mevduat hesabına uygulayacağı azami faiz oranını belirleme yetkisi verildi.

Merkez Bankası altın hesaplarında de faiz oranını belirleyebilecek.

Yurt dışındaki Türkler YUVAM hesabı açabilecek

Ayrıca yurt dışında yaşayan vatandaşlar da Türkiye'deki hesaplarını TL'ye dönüştürülebilecek.

Yurt dışında yerleşik vatandaşlar mevduat ve katılım sistemi Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) hesaplarıyla işlem gerçekleştirilecek.

Dolar, euro ve sterlin cinsi hesaplarını TL'ye dönüştüren Türk vatandaşları, destek uygulamasından yararlanabilecek.

Anapara Türk lirası karşılığı üzerinden hesaplanacak

Banka tarafından Merkez Bankası'nın hesabına aktarılan dövizler, Merkez Bankası tarafından dönüşüm kuru üzerinden satın alınacak ve karşılığı Türk lirası ilgili bankaya aktarılacak.

İlave getiri döviz bazında anaparanın Türk lirası karşılığı üzerinden hesaplanacak ve Türk lirası olarak ödenecek.

Vade sonunda YUVAM hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek.