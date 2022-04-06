Yumurtaya yeni zam yolda!

Küçük üreticinin dayanma gücünün kalmadığını belirten Yumurta Üreticileri, Ürünleri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Metin Akman, "Yumurta fiyatları artacaktır. Aksi düşünülürse yumurtadaki enflasyon daha yüksek olur" dedi.

TÜİK'in açıkladığı yüzde 61'lik enflasyon kendisini göstermeye başladı. Yumurta Üreticileri, Ürünleri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Metin Akman, artan maliyetler nedeniyle küçük üreticinin dayanma gücünün kalmadığını belirtti.

Bloomberg HT’de yayınlanan Akıllı Tarım programına katılan Akman, artan girdi maliyetleri ve piyasadaki belirsizlik sebebiyle yumurta fiyatlarında zammın kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, "Yumurta fiyatları artacaktır. Aksi düşünülürse yumurtadaki enflasyon daha yüksek olur" ifadelerini kullandı.

Artan maliyetler ve piyasanın öngörülemez yapısı nedeniyle küçük üreticinin dayanma gücü kalmadığını aktaran Akman, önümüzdeki dönemde de yumurta fiyatlarında artışın kaçınılmaz olduğunu, yumurta üreticisinin maddi ve manevi gücü kalmadığını ve acil eylem planının şart olduğunu söyledi.

İklim krizinin de hammadde profilini değiştireceğine dikkat çeken Akman, enerjideki desteklerin tüm tarım sektörü için önemli olduğunu dile getirdi.

Akman, yumurtanın besin değerine dikkat çekerek stratejik bir gıda olduğunu bildirdi. Yumurta zammına karşı acil bir eylem planı oluşturulması gerektiğini vurgulayan Akman, aksi takdirde istenmeyen sonuçlar ile karşılaşabileceğimizi açıkladı.

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