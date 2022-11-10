Yıl sonuna kadar 60 bin konut teslim: 8 milyonu aşkın başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2023 bütçesini sundu. İlk Evim İlk İş yerim kampanyasına 8 milyonu aşkın vatandaşın başvurduğunu ifade eden Kurum, 5 milyon 135 bin başvurunun kuraya katılmaya hak kazandığını belirtti. Kurum, “Sosyal konut hamlemizin en büyük destekçisi ve talibi 2 milyon 30 bin başvuru sayısıyla geleceğimizin teminatı gençlerimiz oldu. Başvuruların 505 binini emekli, 256 binini engelli kardeşlerimiz, 6 bin 493’ünü şehitlerimizin emaneti olan ailelerimiz ve gazilerimiz yaptı” dedi.

750 ŞANTİYEDE ÇALIŞMA

25 Ekim’de 17 ilde ilk 5 bin 615 konutun temelinin atıldığını hatırlatan Kurum, “Bu konutlarımızla birlikte, ihalesi yapılan ve ihale aşamasında olan konut sayımız 9 Kasım itibarıyla 15 bin 576 sayısına ulaştı. Bu hızımızı bir an bile duraksatmadan, en geç 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” dedi. TOKİ’nin devam eden sosyal konut projeleriyle ilgili de bilgi veren Kurum, “Şu an 81 ilimizin tamamında, tam 750 şantiyemizde gece gündüz demeden çalışıyor, hâlihazırda 135 bin konut ve sosyal eserin inşasına devam ediyoruz. Bu yıl sonuna kadar, 60 bin konutumuzu tamamlayarak ailelerimizin 2023’e yeni yuvalarında girmelerinin mutluluğunu yaşayacağız” bilgisini verdi.

Şehirleri Togg’a hazırlıyoruz

Bakan Kurum, yerli otomobil Togg’un ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapı, şarj istasyonları, otopark sistemleri ve simülasyon ortamlarını inşa ettiklerini ve şehirleri Togg’a hazırladıklarını söyledi. Kurum, “Akıllı sistem ve teknolojilerle donattığımız, 2003’te sayısı sadece 31 olan Otomatik Meteoroloji Gözlem Sistemlerimizi, 2022 yılı itibarıyla 2 bin 57’ye çıkardık. ‘Piri Reis’ denizcilik sayfası ile Cebeli Tarık Boğazı'ndan Hazar Denizi'ne kadar denizcilik meteorolojisi hizmetleri sağlıyoruz. Togg’umuzun sürücülerine, meteorolojik verileri anlık olarak gösterecek; gerekli tahmin, erken uyarı ve rota önerilerini sunacak çalışmalarımızı da artık son aşamaya ulaştırdık” dedi.