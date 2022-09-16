Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,73 oldu

Merkez Bankası'nın yayımladığı, eylül ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarına göre enflasyon beklentisi yüzde 67,73 oldu. Bir önceki ankete göre enflasyon beklentisinde düşüş yaşandığı görüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,73 olurken, yıl sonu dolar/TL tahmini ise 19,51 olarak gerçekleşti.

Bir önceki anket döneminde enflasyon beklentisi yüzde 70,6 olarak gerçekleşirken, dolar beklentisi ise 19,6 olarak gerçekleşmişti.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,99 iken, bu anket döneminde yüzde 36,74 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 24,35'ten yüzde 20,63 seviyesine indi.

12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 22,03 seviyesinden 22,07'ye yükseldi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ ARTTI

Katılımcıların 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 4,8 olarak gerçekleşti.

GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 4,5 olarak tahmin edildi.