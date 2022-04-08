Yıl sonu enflasyon beklentisi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), pazartesi günü mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Buna göre aylık enflasyon martta yüzde 5,46 artış gösterirken yıllık enflasyon ise 61,14'e olarak gösterilmişti.

Enflasyon araştırma Grubu'na (ENAG) göre ise enflasyonu ise yıllık yüzde 142 olarak açıklanırken üretici enflasyonu yüzde 114,97 ile son 27 yılın en yüksek seviyesinde ölçülmüştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise piyasa katılımcılarıyla yapılan görüşmelerle yapılan anketini açıkladı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 46,44

Ankete göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44 olurken, yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 16,85 olarak gerçekleşti.

Bir önceki anket döneminde enflasyon beklentisi yüzde 40,47, yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 16,68 TL olarak öngörülmüştü.

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