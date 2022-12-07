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Yerli girişimler 2021'i solladı

Türk girişimler, son yıllarda çıtayı hızla yükseltiyor. 2021’de ilk üç çeyrekte 1,4 milyar dolar yatırım alan yerli girişimciler, 2022’nin aynı döneminde 1,43 milyar dolarlık yatırım çekmeyi başardı. Adını dünyaya duyuran Türk oyun sektörünün yanı sıra yerli fintekler de yatırımcı ilgisi çekmeye başladı. 2023’te fintek sektöründeki yatırımların hızlanması bekleniyor.

Ekonomi 07.12.2022, 08:43
Yerli girişimler 2021'i solladı

Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi hızla gelişiyor. Hem KOSGEB öncülüğünde sağlanan devlet destekleriyle büyüyen hem de inovatif üretimiyle dünyada adını duyuran yerli girişimler, 2022 yılının ilk üç çeyreğinde 1,43 milyar dolar yatırım almayı başardı. 2021’in aynı döneminde yerli girişimlerin aldığı yatırım tutarı 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Girişimcilik ekosisteminin sürükleyicisi İstanbul oldu. İstanbul, son 2,5 yıl içerisinde yaklaşık20 milyar dolar ekosistem değeri oluşturdu.

YABANCI YATIRIMCILAR İŞLEM HACMİNDE ÖNDE

Gıda israfından dijital sağlık yönetimine kadar birçok alandaki startuplara yabancı yatırımcının yanı sıra yerli yatırımcılar da büyük ilgi gösteriyor. İlk 9 ayda yatırımların yüzde 54’ünü yerel yatırımcılar, yüzde 46’sını ise yabancı yatırımcılar yaptı. Yabancıların yaptığı yatırımda ilk sırada yüzde 37’lik pay ile Hollanda yer alırken bunu yüzde 14,6 pay ile Avusturya, yüzde 6,9 pay ile İngiltere takip etti. Yerli yatırımcılar daha fazla işlem finanse ederken yabancı yatırımcılar ise daha yüksek finansman sağladı.

2022’NİN YÜKSELEN TRENDİ FİNTEKLER

Türkiye’deki ekosistemde oyun sektörü uzun zamandır başı çekiyor. Özellikle mobil oyun sektörü yatırımcının özel ilgi alanına dönüştü. Bununla birlikte 2022 yılında fintek (finansal teknolojiler) alanında da ciddi hareketlilik yaşanıyor. Küresel salgın sürecinde e-ticaretteki artış, finans teknolojisi çözümlerine ilgiyi de beraberinde getirdi. Hızlanan dijital dönüşümün finteklerin zeminini güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Dünya genelinde yatırım azalmış olsa da yerli fintek girişimlerine yıl başından bu yana 89 milyon dolar yatırım yapıldı.

TOHUM YATIRIMLARI 2023’TE ÖNE ÇIKACAK

Yılın ilk üç çeyreğinde en büyük 10 işlemden 4’ü tohum aşamasındaki yatırımlar oldu. En büyük 10 işlemin hacmi Türkiye girişim ekosistemindeki toplam işlem hacminin yüzde 87’sini oluşturdu. 2023 yılında da tohum aşamasındaki girişimlerin ön plana çıkması bekleniyor. Ayrıca 2022 yılında yatırımcının ilgisini üzerine toplayan finteklerin 2023 yılında da aldığı yatırımlarla finans sektöründe adından söz ettirmesi bekleniyor.

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