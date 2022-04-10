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Yerli bisküvilik buğday geliyor

Kanatlı adı verilen yerli bisküvilik buğdayın iki yıl içinde çiftçinin tarlasında olması bekleniyor.

Ekonomi 10.04.2022, 20:27
Yerli bisküvilik buğday geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce desteklenen "Buğday Islah Projesi" ile TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar "Bisküvilik Kalitesi Yüksek Genotipler Geliştirilmesi Projesi"nde başarıya ulaşıldı.

Enstitünün 18 yıllık çalışmasıyla elde edilen ve "Kanatlı" ismiyle Tohumluk Tescil Sertifikasyon Merkezince 5 Nisan'da tescillenen çeşidin kısa sürede tohum firmaları ve çiftçilere ulaştırılması ve 2023-2024 tarım takviminde tarlalarda olması hedefleniyor.

"Kendinden önce geliştirilenlerden farklı bir çeşit"

Enstitünün Serin İklim Tahılları Birim Başkanı Dr. Savaş Belen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuraklık, savaş gibi birçok krizin yaşanabildiği dünyada ülke olarak kendi çeşitlerini geliştirme ve bunun devamlığının sağlamanın önemli olduğunu söyledi.

Bisküvi ve kek gibi yumuşak buğday ürünlerinin Türkiye'de tüketiminin arttığını ve ihracatta da önemli paya sahip olduğunu anlatan Belen, şöyle konuştu:

"Markanın güvenirliği ve ihracatın sürdürülebilirliği açısından standart bir kalite yakalamak gerekiyor. Bisküvi sektörü standart bir ürün elde etmek istiyor. Yeni geliştirdiğimiz ve bisküvilik özelliğiyle ön plana çıkan 'Kanatlı' çeşidi bunu sağlıyor. Bu çeşidimiz enstitünün Serin İklim Tahılları Biriminde yürütülen Buğday Islah Projesi'nin sonucunda 15 senede geliştirildi. Daha sonra TÜBİTAK 1003 Programı kapsamındaki Bisküvilik Kalitesi Yüksek Genotiplerinin Geliştirilmesi Projesi'nde 3 yıl detaylı kalite analizleri yapılarak değerlendirildi. 'Kanatlı' buğdayımız, erkenci, kuraklığa toleranslı (dayanıklı) ve geniş adaptasyon kabiliyeti olması, hiçbir enzim ve kimyasal madde katılmadan bisküvi olabilme özelliğinden dolayı kendinden önce geliştirilenlerden farklı bir çeşidimiz."

Ekmek üretiminde de kullanılabilecek

Belen, 2004 yılında melezlemesi Eskişehir'de yapılan "Kanatlı" bisküvilik buğdayın bütün seleksiyon aşamalarının da bu kentte tamamlandığını söyledi.

Bölge denemeleri aşamasında Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Konya ve Eskişehir'de bu çeşidi ektiklerini dile getiren Belen, "Tüm özellikleri yönünden üstün olduğunu gördüğümüz için projemizde değerlendirdik." dedi.

Dr. Savaş Belen, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen buğdayın ekmek üretiminde de kullanılabileceği bilgisini verdi.

"Kanatlı"nın elit kademe tohumluk üretimine başladıklarını bildiren Belen, "Orijinal tohumluk elde ederek iki yıl içinde tohum firmalarına ve çiftçilerimize ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu çeşidimizi tarlalarda 2023-2024 sezonunda görebileceğiz." ifadesini kullandı.

Yıllar süren ıslah çalışmaları sonunda elde ettikleri buğdayın, ETİ Tam Gıda AŞ'nin Ar-Ge laboratuvarlarında bisküvi yapım aşamasında değerlendirildiği bilgisini paylaşan Belen, "Kanatlı"nın petit beurre ve bebe bisküvilerinde kullanımının uygun olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Belen, buğday çeşidine "Kanatlı" adının verilmesine ilişkin, "Eskişehir'e katkıları büyük olan, bisküvi konusunda kentimizi bir marka haline getiren ve sektörün kurucularından rahmetli Firuz Kanatlı'ya ithafen 'Kanatlı' ismini verdik. Enstitünün projelerinde de Firuz Bey çok destekçi oldu. Bu TÜBİTAK projesinin ortaklarından biri ETİ Tam Gıda AŞ'ydi. Kanatlı çeşidinin bisküviye dönüşmesinde de destek verdiler." diye konuştu.

Kaynak: AA
#yerli bisküvilik buğday #kanatlı
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