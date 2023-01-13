Yeni metro hattı 22 Ocak'ta hizmete açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecektir." dedi.

Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerde bulunmasının ardından İstanbul Havalimanı Metro İstasyonu'nda yaptığı açıklamada, 34 kilometre uzunluğundaki Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı metrosunun açılışına günler kaldığını belirtti.

Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda 9 istasyon bulunduğunu, hattın Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçeceğini ve 8 istasyonla günlük 800 bin yolcuya hizmet edecek kapasitede olduğunu bildiren Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'na, metro hattının Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı entegrasyonu sayesinde tüm raylı sistemlerle doğrudan, güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmanın mümkün olacağını söyledi.

"Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecektir" diyen Karaismailoğlu, hattın en kısa sürede hizmete alınabilmesi için Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet tünel açma makinasının aynı anda çalıştığını aktardı.

Karaismailoğlu, devamla şunları kaydetti:

"Tünel açma makinası ilerlemelerinde,​ günde 65,5 metre, haftada 306 metre, ayda 1.233 metre ile kazı rekorlarını kırdık. Saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda çalışacaklar. 72 metre ile Türkiye'nin en derin metro istasyonu olan Gayrettepe İstasyonu da bu proje kapsamında inşa edildi.

Türkiye, metro hatlarında ilk kez burada prekast panel ile kusursuz demir yolu altyapısını inşa ettik. Bu sayede yolcularımıza 'hızlı tren konforunda sürüş' imkanı sunacağız. Akıllı tünel konseptini dünya metrolarında ilk defa bu projede biz hayata geçiriyoruz. Böylece tünel yangın güvenliğine yeni bir teknoloji kazandırdık. Bakanlığımızın destekleri ve ASELSAN iş birliği ile yine ilk defa yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemi bu metro hattımızda kullanılacak. Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile çok önemli, çok değerli bir projeyi İstanbulumuza ve ülkemize kazandırmanın gururu içerisindeyiz."

Burada edinilen deneyimlerle metro inşalarında artık yeni bir döneme girildiğini, dünyaya da yol gösterildiğini belirten Karaismailoğlu, "Artık metro hatlarımızın yapım aşamasından elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar her süreci kendi mühendisliğimizin ürünü, yani milli ve yerli olarak üretiyoruz. Bundan sonra tren sinyalizasyon ve arayüz çalışmalarını yerli imkanlarla hayata geçireceğiz. Yerli elektrik sistemlerine ve bataryalara sahip araçlar kullanacağız. Bu hatta 10 tren setimiz var. Bunlara ilave olarak, ilk yerli metro aracı motoruna sahip yeni tren setlerini de devreye alacak olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

"Türkiyemiz, milli bağımsızlığını bu atılımlarla daha da güçlendiriyor, sağlamlaştırıyor"

Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli imkanların, üretimin, ürünlerin kullanılmasının, dışa bağımlılıktan uzak bir ülke demek olduğuna işaret ederek, "Bölgesinde lider, dünyada oyun kurucu konuma yükselmek, en büyük ilk 10 ekonomi arasında yerini almak için çalışmalarını, hazırlıklarını aralıksız sürdüren Türkiyemiz, milli bağımsızlığını bu atılımlarla daha da güçlendiriyor, sağlamlaştırıyor. Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını inşa eden, milletimizi aydınlık geleceğine taşımak için 5 bin şantiye ve hizmet noktasında 700 bin çalışma arkadaşımızla emek veren bir Bakanlık olarak, bu konuda ne gerekiyorsa yapmaya Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hattın ilk aşamada Mahmutbey metrosu ile Kağıthane'de entegre olduğunu belirten Karaismailoğlu, bahar aylarında bu hattı metrobüs ve Hacıosman-Yenikapı metrosu Zincirlikuyu istasyonları ile entegre edeceklerini, yaklaşık 3,5 kilometrelik bir etabı daha tamamlayarak hattı 37,5 kilometreye çıkaracaklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, "Bu hizmetimizin faydaları tıpkı diğer projelerimizde olduğu gibi çok çeşitli ve çok geniş. Metro hattının hizmete girmesiyle 2023-2043 yılları arasındaki projeksiyona baktığımızda bu faydalar daha net anlaşılacaktır. 20 yıllık projeksiyonda, 45 milyon avro kara yolu işletme ve bakım kazancı, 247 milyon avro çevresel kazanç, 30 milyon avro kaza ve yaralanma kazancı, 2 milyar 316 milyon avro zaman kazancı olmak üzere ülkemizin toplam ekonomik kazancı 2 milyar 639 milyon avro olacaktır." dedi.

2023'ün çok önemli projeleri tamamlayıp hizmete verecekleri bir yıl olacağını, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört yanında çalışmaların devam ettiğini, İstanbul'u, dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden yapmak için bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Dünyanın en teknolojik ve modern kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 96 kilometrelik 6 hatta İstanbul için çalışıyoruz. Bu hatlar, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı yanı sıra Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camisi-Bosna Bulvarı Metro Hattı projeleridir. Bu hatlarımızı tamamlayarak 284 kilometre olan İstanbul'un raylı sistem ağını 380 kilometreye yükseltiyoruz. Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızı 9 gün sonra 22 Ocak 2023 Pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile hizmete açıyoruz."

"Bir eser, bir hizmet millete sunulacaksa, açılışı yapılıyorsa tam yapılır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul'daki metroların yanı sıra Ankara'da AKM-Gar-Kızılay Metrosu'nu, Kayseri'de Anafartalar-HT Tramvay Hattı'nı da çok yakında hizmete açacaklarını, aynı zamanda gelecek ay Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden geçecek metro hattını da açacaklarını belirterek, "Bir eser, bir hizmet millete sunulacaksa, açılışı yapılıyorsa tam yapılır. Millete saygı da, siyasi ahlak da bunu gerektirir. Birileri bugüne kadar bunu öğrenememişler. Belki projelerimizi kullanınca, örnek alırlar, metro hattı nasıl hizmete açılır öğrenirler." diye konuştu.

Karaismailoğlu, ulaşımı ferahlatacak, kolaylaştıracak ve hızlandıracak çözümlere ihtiyacın arttığını, bu noktada metro ve tramvay gibi raylı sistemlerin öne çıktığını, o nedenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, kent içi raylı sistem projelerini ülkeye kazandırmak için aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Yaptıkları işlerin, ülkeye kazandırdıkları başarıların millet için gurur kaynağı olduğunu belirten Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbullular kendilerine fayda sağlayacak projeleri yakından takip ediyor. Milletimiz, suyu getirenin de, testiyi kıranın da kim olduğunu gayet iyi biliyor. Biz ülkemizi ve İstanbul'u geleceğe taşıyacak mega projeleri hayata geçiriyoruz. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Çamlıca Kulesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu, İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı ve metro projelerimiz gibi tüm dünyanın gıptayla baktığı projeler ile İstanbul'u hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşıdık. Biz bu dev eserler ve simge yapılar ile İstanbul'u çok kıymetli bir marka şehre dönüştürdük. İstanbulluların yaşam kalitesini yükselttik. Biz her zaman İstanbul ve İstanbulluların yanında ve yakınındayız. Kimsenin şüphesi olmasın, İstanbul'a hizmet aşkımız asla bitmeyecek ve İstanbul'u geleceğe taşıyacak proje ve yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek."

Bakan Karaismailoğlu, açıklamasının ardından metro hattında incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında Karaismailoğlu'na, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ile Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de eşlik etti.