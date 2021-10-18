Yeni keşif müjdeleri yolda: Karadeniz'den sonra sıra Akdeniz'de

Türkiye Petrolleri AO. (TPAO), Akdeniz'de Türk karasuları içinde altı ayrı paftada petrol arama ruhsatı için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) başvuruda bulundu.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TPAO, MAPEG'e Akdeniz'de P30-c, P31-d, P31-c R30-b1 ve b2 R31-a1 ve a2, R31-b1 numaralı paftalarda petrol arama ruhsatı için 13 Ekim'de başvuru yaptı.

Ruhsatların alınmasının ardından altı ayrı sahada petrol arama çalışmalarına başlanacak.

'YAVUZ' KARADENİZ'DE GÖREVE HAZIRLANIYOR

Karadeniz açıklarındaki hidrokarbon rezervinin tespit edilmek amacıyla yola çıkan Yavuz Sondaj Gemisi ekim ayının ilk haftası Filyos Limanına ulaşmıştı. Gemi; kule montaj işlemlerinin ardından Fatih ve Kanuni'nin görev yaptığı bölgede doğal gaz keşifleri için görev yapacak.