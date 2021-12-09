Yeni Hazine ve Maliye Bakanı iş dünyası temsilcileriyle görüşecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, cumartesi günü iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek.
Ekonomi 09.12.2021, 12:09 09.12.2021, 12:12
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 11 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da iş dünyasının temsilcileriyle bir toplantı yapacak. Toplantıya iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileriyle bazı işadamlarının katılması bekleniyor. Ekonomideki gelişmelerin değerlendirileceği toplantıda Bakan Nebati'nin iş dünyasının temsilcilerini yeni ekonomi modeliyle ilgili bilgi vermesi bekleniyor. Toplantıda, yatırım, üretim ve istihdamın artırılması için atılacak öncelikli adımlarla iş dünyasının talepleri değerlendirilecek.
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