banner38

'Yeni Ekonomik Model'in detayları ortaya çıktı

Türkiye son dönemde yeni bir ekonomik programı uygulamaya başladı. Faizlerin düşürülmesini esas alan bu modelin ayrıntıları ise bugüne kadar açıklanmadı. İşte yeni ekonomik modelin ayrıntıları Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Cemil Ertem tarafından hazırlanan rapor ile ortaya çıktı.

Ekonomi 15.12.2021, 11:27 15.12.2021, 11:32
'Yeni Ekonomik Model'in detayları ortaya çıktı

Türkiye son dönemde yeni bir ekonomik programı uygulamaya başladı. Faizlerin düşürülmesini esas alan bu modelin ayrıntıları ise bugüne kadar açıklanmadı. İşte yeni ekonomik modelin ayrıntıları Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Cemil Ertem tarafından hazırlanan rapor ile ortaya çıktı. Raporun detayları şöyle:

Türkiye son dönemde yeni bir ekonomik programı uygulamaya başladı. Faizlerin düşürülmesini esas alan bu modelin ayrıntıları ise bugüne kadar açıklanmadı. İşte yeni ekonomik modelin ayrıntıları Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Cemil Ertem tarafından hazırlanan rapor ile ortaya çıktı. Raporun detayları şöyle:

Raporda bugüne kadar uygulanan ekonomik politikalarla ilgili şu eleştirilere yer verildi:

. Yüksek faiz, düşük kura dayalı ekonomik model bir yandan yüksek faiz maliyetleri nedeniyle yatırım ortamını zayıflatırken, diğer yandan ihracatta rekabet gücümüzü azaltmaktadır.

. Bu durum düşük büyüme ve düşük istihdama yol açmakta olup, aynı zamanda düşük kur nedeniyle ithalat ihracattan daha hızlı artmaktadır. Sonuç olarak, ülke ekonomisi yüksek cari açık vermekte, bunu finanse etmek için özellikle sıcak paraya bağımlı olunmakta ve ülke dış borcu giderek artmaktadır.

. Söz konusu ekonomik model dışa bağımlılık nedeniyle sık sık ekonomik ataklara zemin hazırlamakta olup sürdürülebilir değildir.

Raporda, 'Yüksek Faiz ve Düşük Kurla Gelişmekte Olan Ülkelere Dayatılan İktisat Politikası Yoksullaştırıcı Tipik Bir IMF Reçetesidir' değerlendirmesi yapıldı.

YENİ EKONOMİK MODELİN AMACI

Raporda, yeni ekonomik modelin amacı şöyle özetlendi:

"Yeni ekonomik modelde düşük faiz ortamı ile yatırımların desteklenmesi, büyümenin ve istihdamın sürdürülebilir hale getirilmesi, rekabetçi kur avantajı ve yatırımların artmasıyla ihracatın artırılması ithalatın düşürülmesi ve nihayetinde cari açığın cari fazlaya evrilerek dış borca bağımlılığın ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır."

YENİ EKONOMİ PROGRAMINDA YAPILACAKLAR

Yapacaklarımız

*Net döviz girişine, küresel rekabete dayalı bir dış ticaret rejimi

*Düşük faizle yatırımlarıönceleyen, ihracatın ithalatı karşılama oranının çok üzerinde olduğu, cari fazla veren, küresel rekabette ve teknoloji ihracında öncü yeni bir büyüme modeli.

*Toplam faktör verimliliğini esas alan, nitelikli işgücü ile hakkaniyetli bir ücret politikasına önem veren, refah düzeyi giderek artan bir üretim ve teknoloji üssü olmaya öncelik vermek.

EKONOMİDE YAPILMAYACAKLAR

Yapmayacaklarımız

*Dış borca, sıcak paraya dayalı bir dış ticaret rejimi

*Yüksek faizin sonucu olan yüksek borç, sıcak para ve ithalata dayalı büyüme modeli.

YENİ EKONOMİ PROGRAMIN REFORMLARI

Reformlarımız

-Sağlıklı işleyen, mali derinliği ve çeşitliliği esas alan bir finansal yapı

-Banka sistemimizin sermaye ve aktif kalitesini yukarı çekmek

-Reel sektörü banka sistemi dışında da finanse edecek çağdaş finansalyapıları hızla oluşturmak

-Tarımda kendine yeterli, tarladan sofraya arz zincirini ve fiyatlamasını en sağlıklı şekilde sağlayarak gıda enflasyonunu gündemden kaldırma

Kaynak: Memurlar 

#Yeni ekonomik model #ekonomi #Piyasa #türkiye
Yorumlar (0)
banner35
7
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Erzurumspor 15 31
2. Ümraniye 15 30
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 16 23
9. Gençlerbirliği 16 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 15 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Altınordu 16 16
18. Denizlispor 15 15
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Aston Villa 17 22
10. Wolverhampton 16 21
11. Brentford 16 20
12. Brighton 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Everton 16 18
15. Southampton 16 16
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8