Yeni bir katılım bankası kurulacak
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Hayat Katılım Bankası AŞ unvanlı dijital katılım bankası kurulmasına izin verdi.
Ekonomi 22.04.2022, 08:47
Resmi Gazete'de yayımlanan BDDK kararında bankanın, Hayat Holding AŞ, Hayat Kimya AŞ, As Tüketim Malları AŞ, Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi AŞ ve Limaş Liman İşletmeciliği AŞ'nin ortaklığında kurulduğu belirtildi.
Aynı gazetede yer alan diğer BDDK kararıyla, Garanti Bankası AŞ'ye, iç kontrol sistemine ilişkin süreçlerde iştirak ve bağlı ortaklıklarına destek/danışmanlık hizmeti sağlama izni verildi.
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