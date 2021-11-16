Yemeksepeti hacklendi iddiaları ortalığı karıştırdı

Mart ayında bilgisayar korsanlarının hedefi olan Yemeksepeti ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

60 milyon kullanıcının açık adres, isim-soyisim, telefon numarası gibi kişisel verilerini elde ettiklerini iddia eden hackerlar, Nevzat Aydın ile yaptıkları konuşmaların ekran görüntülerini paylaştı. Bazı kullanıcılara ait kredi kartı numalarının ilk ve son 4 hanesinin de yer aldığı veritabanı, satışa çıkarıldı

Nevzat Aydın ile iletişime geçtiklerinin altını çizen saldırganlar, eski CEO’ya gerekli ispatları gönderdiklerini açıkladı. Rastgele bir telefon numarası üzerinden kişisel bilgi paylaştıklarını belirten hackerlar, bir Twitter hesabı üzerinden bazı bilişim sektörü çalışanlarının bilgilerini yayınladı.

Gazeteci ibrahim Haskoloğlu, "Yemeksepeti’nden yaklaşık 50 milyon kişinin verilerinin çalınıp Darkweb’de satıldığı belirtilmişti. Verileri satışa sunan Hacker’a ulaştım, kanıtlaması için kendi adresimi, telefon numaramı göndermesini istedim Kendisi açık adresimin tarifiyle beraber telefon numaramı gönderdi" diyerek yaptığı paylaşım hack iddialarını güçlendirdi.

YEMEKSEPETİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ