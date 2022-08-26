Yavuz Sultan Selim Köprüsü 6 sene evvel hizmete girdi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün Türkiye’nin saygın projeleri arasında yer aldığı kaydedildi.

1408 metrelik ana açıklığı ile üzerinden raylı sistem geçen dünyanın en uzun köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün toplam boyu, kenar açıklıkları ile birlikte 2 bin 164 metreye ulaştığına işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünde hizmete giren Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 59 metre genişliğiyle dünyanın en geniş köprüsüdür. Asma köprü ile gergin eğik askılı köprünün birleşimi şeklinde dizayn edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hibrid tasarımı ile kendi kategorisinde benzersiz ve çarpıcı bir örnektir. İstanbul'umuzun boynuna astığımız üçüncü gerdanlık olan köprü, dünya mühendislik tarihine de damga vurdu. Ülkemizin gurur projesi Yavuz Sultan Selim Köprüsü bugün 6. yaşını doldurdu."

İstanbul’da, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun hizmete girmesiyle mevcut boğaz köprülerinde ve çevre yollarında trafik yoğunluğunun azaldığı belirtilen açıklamada, zamandan, iş gücünden ve akaryakıttan tasarruf sağlandığı, ayrıca İstanbul Havalimanı’na hızlı ve güvenli ulaşım tesis edildiği vurgulandı.