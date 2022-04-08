Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk kritik görev için hazır

Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri Karadeniz'de ilk kez eş zamanlı görev yapacak.

Hedef, 540 milyar metreküplük Karadeniz gazının 2023'te kullanıma sunulması. Bu amaç için Yavuz bugün demir alacak.

"Yavuz" Kuyubaşı vanasını Karadeniz'e indirecek

Gemi, Filyos Limanı'ndan ilk Karadeniz görevine uğurlanacak.

Yavuz sondaj gemisi 2019'da Akdeniz'de mesaideydi. Artık yeni görev alanı Karadeniz olacak.

Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın karaya taşınma sürecinde kullanılacak Kuyubaşı vanasını denize indirecek.

Doğal gaz üretiminin ilk ve en önemli adımı

Yavuz'un ilk görevi Türkali-2 kuyusunda deniz tabanına büyük kontrol sistemlerini yerleştirmek olacak. Deniz tabanına yerleştirilecek ekipmanların en karmaşığı olarak "christmas tree" adıyla bilinen bu sistemler, kuyuda doğal gaz üretiminin başlaması için ilk ve en önemli adım olma özelliği taşıyor.

Bu işlemin her kuyu için ortalama 45 günde tamamlanması planlanıyor. Yavuz'un söz konusu kuyulardaki üst seviye kuyu tamamlama işlemlerinin tamamlanmasının ardından geriye boru hattının kuyuya bağlanması kalacak.

Denizin altında her 6 kuyu bir dağıtım haznesine bağlanacak

Karadeniz'deki her 6 kuyu denizin altında bir dağıtım haznesine bağlanacak ve tek hat olarak kıyıya çıkacak.

Bu kapsamda Faz-1'deki 10 Türkali kuyusunun 6'sı bir dağıtım haznesinde, diğer 4'ü ise ikinci bir dağıtım haznesinde toplanacak. Faz-2 kapsamında kuyular açılmaya devam edildikçe her dağıtım haznesinde 6 kuyu bağlı hale gelecek.

Dağıtım hazneleri eylül ayından itibaren denizin altına yerleştirilmeye başlanacak.

Karadeniz'den Faz-1 kapsamındaki 10 kuyudan günlük doğal gaz üretimi 10 milyon metreküp olarak planlanıyor.

Karadeniz'de doğal gaz seferberliği

Türkiye'nin sondaj gemileri Sakarya Gaz Sahası'nda farklı görevlerde bulunacak.

Fatih sondaj gemisi Gökçebey-1 sondaj kuyusunda mesaide. Kanuni, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirdi.

Şimdi Türkali-4'te sondaj çalışmalarına devam ediyor.

Yavuz ise Karadeniz Gaz Sahasında çalışmalara destek verecek, ihtiyaç halinde yeni aramalar için de kullanılacak.

Yavuz sondaj gemisi hakkında

Yavuz, 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olma özelliği taşıyor. Uzunluğu 230, genişliği ise 36 metre olan gemi, çift kuleli tasarımla asıl ve yardımcı işlerin yapılabildiği eş zamanlı operasyona imkan sağlıyor.

Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olma özelliğini taşırken, gemide spor ve sinema salonu, dinlenme odaları ile tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane yer alıyor.