Yavuz sondaj gemisi Filyos'ta

Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'deki ilk görevi öncesi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesindeki limana ulaştı.

Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Haydarpaşa Limanı'ndan dün uğurlanan Yavuz sondaj gemisi Filyos beldesine geldi.

TPAO'nun envanterine kayıtlı, 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki sondaj gemisinin, Filyos Limanı'nda kule montaj işlemleri gibi teknik hazırlıkları tamamlanacak.

Yavuz sondaj gemisi, gelecek günlerde Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinin sondaj ve test çalışmalarına devam ettiği Karadeniz'de görev yapacak.

Gemi, Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için 15 Ağustos'ta Haydarpaşa Limanı'na yanaşmıştı.

Karadeniz'de son 1 yılda toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi ise Türkali-5 kuyusunda sondaja devam ediyor.