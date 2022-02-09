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Yatırımcılara Hazine'den arazi desteği sağlanacak

Ticaret Bakanı Muş, serbest bölgelere tahsis edilen Hazine arazilerine ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta Muş, Ege, Mersin, Antalya, Adana-Yumurtalık, Kocaeli, İstanbul İhtisas ve Samsun olmak üzere 7 serbest bölgeye tahsis edilen hazine taşınmazlarının değerinin 10 milyar 622 milyon lira olduğunu açıkladı.

Ekonomi 09.02.2022, 10:28
Yatırımcılara Hazine'den arazi desteği sağlanacak

Hükümet serbest bölgeye gelen yatırımcılara ruhsat güvencesinden yer tahsisine, enerjiden vergi, prim desteğine kadar birçok başlıkta destek veriyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ege, Mersin, Antalya, Adana-Yumurtalık, Kocaeli, İstanbul İhtisas ve Samsun olmak üzere 7 serbest bölgeye tahsis edilen hazine taşınmazlarının değerinin 10 milyar 622 milyon lira olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin üretim üssü serbest bölgeler geçen yıl ticarete 24.6 milyar dolarlık katkı, 85 binin üzerinde kişiye istihdam sağladı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Aralık 2021 itibariyle 18 serbest ticaret bölgesi bulunuyor. Bu bölgeler yatırımcılara, üreticilere birçok avanta ve teşviki bir arada sunuyor. Serbest bölgelerde yoğunluk yaşanan alanlar, hizmetler, yazılım, yat ve gemi inşası, gemi tamir ve bakım, medikal aletler, otomotiv alt endüstrileri, hazır giyim, deri, Ar-Ge faaliyetleri sektörleri olarak öne çıktı.

Ticaret Bakanı Muş, serbest bölgelere tahsis edilen Hazine arazilerine ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, "Arazisi Hazineye ait serbest bölgelerde Hazineye intikal eden üstyapılara ilişkin rayiç bedel Hazine'ye intikal tarihinden itibaren 3 ay içinde üstyapının devri veya tahsisi işlemi yapılmadan evvel tespit ediliyor. Arazisi Hazine'ye ait serbest bölgelerde (Ege, Mersin, Antalya, Adana-Yumurtalık, Kocaeli, İstanbul İhtisas ve Samsun) tahsisi yapılarak muhasebeleştirilmesi tamamlanan arazilerin ve Hazine'ye intikal etmiş üstyapıların toplam değeri 10 milyar 621 milyon liradır" değerlendirmesini yaptı.

ENVANTER ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Bakan Muş, taşınmazlara yönelik işlemlerin titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "Arazi mülkiyeti Hazine'ye ait olan 7 serbest bölgede yer alan taşınmaza ilişkin işlemlerinin tamamlanması, fiili envanterin oluşturulabilmesi için Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce Bakanlığımıza tahsis işlemlerinin sonuçlandırılması bekleniyor. Antalya, İstanbul İhtisas ve Samsun Serbest Bölgeleri'nde tüm taşınmazların tahsisi yapılmış olup muhasebeleştirme işlemleri ve envanter çalışması tamamlandı. Ege, Mersin, Adana-Yumurtalık, Kocaeli Serbest Bölgeleri'nde de tahsisi yapılmayan taşınmazların işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin Milli Emlak ile Çevre Bakanlığı il müdürlükleri nezdinde takip ediliyor" dedi.

20 YIL YÜZDE 40 UYGULANACAK

Serbest bölgelerde kiralanacak Hazine taşınmazlarına ilişkin de düzenlemeye gidildi. İlk defa faaliyete geçecek serbest bölgedeki Hazine taşınmazının kiraya verilmesi durumunda, kirayı tahsil eden bölge kurucu ve işleticisi tarafından kira bedelinden özel hesaba aktarılması gereken oran 20 yıl süreyle yüzde 40 uygulanacak. Yatırım ve istihdamın teşviki kapsamında gelecek yılın sonuna kadar 60 milyon yüzölçümlü Hazine taşınmazının arzı gerçekleşecek.

49 YIL BEDELSİZ ARSA DESTEĞİ

Yatırımların desteklenmesi amacıyla Hazineye ait taşınmazların tarım, hayvancılık, eğitim, turizm ve diğer amaçlı yatırımların teşviki doğrultusunda kullandırılması sağlanacak. Gelecek yılın sonuna kadar toplam 60 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazının arzı gerçekleştirilecek. Turizm yatırımlarını desteklemek amacıyla 164 turizm tesisinin irtifak hakkı süresi de 49 yıllığına uzatıldı.

Hazine taşınmazları üzerinde üretim yapan çiftçilere de kolaylık sağlanıyor. Hazineye ait tarım arazilerinin ecrimisil ödenerek kullanılması yerine kira sözleşmesiyle kullanımı sağlanıyor. BHazineye ait tarım arazileri kullanıcılarına 10 yıla kadar doğrudan kiralanabiliyor ve kira bedelleri cari yıl için belirlenen ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden hesaplanıyor.

#Ticaret Bakanı
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