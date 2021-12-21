"Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikayla kazanan Türkiye olacak"
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır." ifadesini kullandı.
Ekonomi 21.12.2021, 00:24
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Nebati, paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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