Yastık altından 7 ayda 24,5 milyar dolar

Türkiye’de yastık altından çıkan döviz miktarı temmuz ayında 5,5 milyar dolar, bu yılın ilk yedi ayında ise 24,5 milyar doları buldu. Merkez Bankası’nın açıkladığı temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi tablosunda ortaya çıkan rakamlar, yastık altındaki dövizlerin sisteme girişinin güçlü şekilde devam ettiğini gösterdi. Ödemeler dengesinin güçlü kalemlerinden biri haline gelen ve ‘net hata noksan’ olarak adlandırılan bu kalem, ekonominin ihtiyaç duyduğu finansmana önemli katkı veriyor.

BU KAYNAK NEREDEN GELİYOR?

Yastık altı olarak da adlandırılan bu kaynağın ana unsurunu şahısların veya şirketlerin elinde tuttuğu ancak kayıt altında olmayan dövizler oluşturuyor. Gurbetçilerin yurt dışından getirerek harcadığı dövizlerin de bu kalemde etkisi olduğu ifade ediliyor.

Laleli, Kapalıçarşı, Osmanbey ve Merter gibi bölgelerde yoğun olarak yapılan bavul ticaretinin etkisiyle de önemli miktarda dövizin kayıt altına alındığı biliniyor. Pandeminin ardından Türkiye’de bavul ticaretinin yeniden canlanması, önemli bir döviz girdisi sağlıyor.

2,5 KATINA ÇIKTI

Bu yılın ocak-temmuz dönemini kapsayan ilk yedi ayda Türkiye’de kayıt altına alınan para miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 138,7’lik artışla 24 milyar 347 milyon dolar oldu. Bu kalem 2021’in Ocak-Temmuz döneminde ise 10 milyar 208 milyon dolardı.