Yarın geceden itibaren benzine zam geliyor!
7 Temmuz çarşamba gününden itibaren petrol fiyatları ve dövizdeki artışla birlikte benzine 96 Kuruş zam gelecek.
Ekonomi 05.07.2022, 09:45 05.07.2022, 09:45
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 25,20 liradan satılıyor.
LPG litre fiyatı indirimin 10,70 liradan satılıyor.
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|34
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|20
|Takımlar
|O
|P
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|2. Ümraniye
|36
|70
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|36
|62
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|60
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|36
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|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
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|49
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|48
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|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
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|44
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|36
|38
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|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
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|38
|71
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|38
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|58
|7. West Ham United
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|56
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|38
|52
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|38
|51
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|51
|11. Newcastle
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|49
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|38
|48
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|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
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|46
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|42
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|42
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|38
|42
|15. Getafe
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|39
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|39
|17. Cadiz
|38
|39
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|38
|38
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|38
|35
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|31