Yarın enflasyonun açıklanmasıyla memurların zam oranı netleşecek
Milyonlarca memur ve emeklisi gözünü yarına çevirdi. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emeklilerinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı netleşecek.
Ekonomi 03.07.2022, 10:12 03.07.2022, 10:14
Milyonlarca memur ve emeklisinin gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verisine çevrildi.
TÜİK, yarın saat 10.00'da haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
6 aylık enflasyon oranı ortaya çıkacak. Bu rakam memur ve emeklisinin maaşlarına da yansıyacak.
Yüzde 7 toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon farkı maaşa yansıyacak
Memurlar toplu sözleşmede yılın ikinci yarısı için yüzde 7 oranında zam hakkı kazandı.
Kamu çalışanları ayrıca 6 aylık enflasyon oranının yüzde 7,5'i aşan kısmı için de enflasyon farkı alacak.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerine zamlı maaşları 8 Temmuz'da ödenecek.
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.
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