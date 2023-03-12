banner38

Yapılandırma paketi yürürlüğe girdi

Bazı borçların silinmesini ve bazılarının da yapılandırmasını öngören yasa tasarısı Resmi Gazetede yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Ekonomi 12.03.2023, 10:17
Yapılandırma paketi yürürlüğe girdi

Devlete olan bazı borçların silinmesi ve bazı borçların da yapılandırılmasını sağlayacak olan yasa tasarısı resmen yürürlüğe girdi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı getiren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun kapsamındaki alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi esas alınacak. Mükelleflerce çeşitli sebeplerle noksan beyan edilmiş veya beyan dışı bırakılmış geçmiş yıl gelirlerinin belli oran ve tutarlar dahilinde beyan edilmesi sağlanacak.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedeliyle defterlerine kaydedebilecekler, 2022 yılı için matrah ve vergi artırımı imkanı sağlanacak.

31 ARALIK'TAN ÖNCEKİ BORÇLARI İLGİLENDİRİYOR

31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin olup yapılandırma son başvuru tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezaları da yapılandırılabilecek.

Kurumlar vergisi mükelleflerinden tek seferlik ek vergi alınacak, depremden etkilenen illerdeki mükellefler kapsam dışında olacak.

İşverenlerin, depremden etkilenen çalışanlarına yardım için sağladıkları menfaatler üzerinden vergi ve prim kesintisi yapılmayacak. Depremden etkilenenlere sahibi oldukları konutları ikamet amacıyla bedelsiz olarak tahsis eden konut sahipleri için emsal kira bedeli uygulanmayacak.

Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz duruma gelen taşıtlara ilişkin vergi ve katkı payları ile varsa bu alacaklara ilişkin feri alacakları terkin edilecek, taşıtlar üzerindeki vergi dairelerince konulan hacizler kaldırılacak.

Alkollü ve uyuşturucuyla araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet vermek dışında sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ceza puanları silinecek.

#yapılandırma
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 60
2. Fenerbahçe 23 51
3. Beşiktaş 23 43
4. A.Demirspor 23 42
5. Başakşehir 22 40
6. Trabzonspor 23 38
7. Kayserispor 24 35
8. Karagümrük 23 30
9. Konyaspor 23 28
10. Antalyaspor 24 28
11. Alanyaspor 23 28
12. Gaziantep FK 23 25
13. Kasımpaşa 24 25
14. Sivasspor 23 24
15. Giresunspor 24 23
16. Hatayspor 22 23
17. Ankaragücü 22 22
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 23 18
Takımlar O P
1. Samsunspor 24 48
2. Eyüpspor 23 47
3. Pendikspor 25 44
4. Keçiörengücü 24 43
5. Bodrumspor 24 41
6. Sakaryaspor 24 40
7. Rizespor 22 37
8. Boluspor 24 35
9. Göztepe 25 35
10. Bandırmaspor 23 34
11. Manisa FK 22 33
12. Tuzlaspor 25 28
13. Adanaspor 22 25
14. Altay 23 19
15. Erzurumspor 23 18
16. Gençlerbirliği 24 17
17. Denizlispor 24 17
18. Altınordu 23 17
19. Yeni Malatyaspor 22 16
Takımlar O P
1. Arsenal 26 63
2. M.City 27 61
3. M. United 25 49
4. Tottenham 27 48
5. Liverpool 26 42
6. Newcastle 24 41
7. Brighton 24 39
8. Fulham 26 39
9. Brentford 25 38
10. Chelsea 26 37
11. Aston Villa 25 34
12. Crystal Palace 26 27
13. Wolves 26 27
14. Nottingham Forest 26 26
15. Everton 27 25
16. Leicester City 26 24
17. Bournemouth 26 24
18. West Ham United 25 23
19. Leeds United 26 23
20. Southampton 25 21
Takımlar O P
1. Barcelona 24 62
2. Real Madrid 25 56
3. Atletico Madrid 24 45
4. Real Sociedad 24 44
5. Real Betis 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Rayo Vallecano 25 35
8. Osasuna 25 34
9. Athletic Bilbao 24 33
10. Mallorca 24 31
11. Celta Vigo 25 31
12. Girona 24 30
13. Real Valladolid 25 28
14. Espanyol 25 27
15. Cadiz 25 27
16. Valencia 25 26
17. Getafe 25 26
18. Sevilla 24 25
19. Almeria 24 25
20. Elche 25 13
banner23