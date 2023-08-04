Yabancı yatırımcılarla kritik toplantı
Türkiye'ye yabancı yatırımcının çekilmesi açısından kritik öneme sahip olan toplantı bugün İstanbul'da gerçekleşiyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, JP Morgan'ın bugün İstanbul'da düzenleyeceği yatırımcı toplantısına katılacak.
Amerika merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın organizasyonunda yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılacak toplantıda Şimşek bir sunum yapacak. Şimşek'in ekonomi yönetiminin bugüne kadar yaptıklarını ve beklentilerini paylaşması bekleniyor.
Sunumunun ardından yatırımcı gruplarıyla ayrı ayrı bir araya gelecek olan Şimşek, bu kapsamda BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bire bir görüşecek.
Toplantıda Gaye Erkan da bir sunum yapacak. Erkan geçen hafta yılın üçüncü enflasyon raporunun açıklandığı toplantıda ilk kez basının sorularını yanıtlamış ve en kısa zamanda yatırımcı toplantıları yapacaklarını açıklamıştı.
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