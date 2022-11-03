VİOP'ta endeks kontratı güne nasıl başladı?

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,5 düşüşle 4.609,00 puandan başladı.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 altında, 4.609,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 4.630,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla 4.608,25 puana indi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının beklenenden daha şahin olmasıyla küresel pay piyasalarının negatif seyrettiğini söyledi.

Fed, dünkü toplantısında politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonu düşürme kararlılığı vurgulanırken, faiz artışlarının hızının belirlenmesinde kümülatif sıkılaşma, para politikasının ekonomik faaliyeti ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmeler ile ekonomik ve finansal gelişmelerin de dikkate alınacağı aktarıldı.

Fed Başkanı Powell ise faiz kararının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, faiz artırımlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu belirterek, faiz oranında nihai seviyenin beklenenden daha yüksek olabileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ekimde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 3,54, yıllık yüzde 85,51 artmasını bekliyor.

Analistler, bugün ayrıca İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, Avro Bölgesi'nde işsizlik, ABD'de ISM imalat dışı PMI ve fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 4.600 ve 4.550 seviyelerinin destek, 4.650 ve 4.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.