Vestel Trugo’nun üretimine başladı

Togg’un şarj sistemleri markası Trugo’nun istasyon üretimine proje ortaklarından Vestel başladı. 180 kW güce sahip istasyonlar, DC olarak tabir edilen ve yarım saatte yüzde 80 batarya doldurabilen yüksek hızlı şarj niteliğine sahip. Trugo, daha önce 81 ilde 1.500 istasyonun kurulumu için düğmeye bastıklarını açıklamıştı.

Türkiye genelinde yoğun yerleşim yerlerinde 25 kilometre yarı çapına sahip alanlara kurulacak istasyonlar, daha az yoğunluktaki yerlerde ise 50 kilometre yarı çapında alanlara yerleştirilecek. Tüm araç şarj sistemleriyle uyumlu olacak Trugo şarj istasyonları, zamanla yayılacak. Şarj kartı ile çalışacak sisteme üye olunabilecek. Dijial sistemler üzerinden yüklenen bakiyeyle çalışacak istasyonlar, diğer ödeme türlerinde de yükleme kabul edebilecek.

ÇEVRECİ OLACAK

Öte yandan, Togg’un vegan bir anlayışa sahip olacağını ve akıllı mobilite sistemlerinin günümüz temiz enerjisiyle bağdaşacağını açıklayan şirket, çevreci enerji anlayışını şarj istasyonlarında da koruyacak. Şarj edilecek elektriğin yenilenebilir enerjiden olması bekleniyor. Trugo’nun üretimini yapan Zorlu Grubu’nun halihazırda Zorlu Enerji Sistemleri (ZES) adı altında 81 ilinin yanında KKTC ve Karadağ’da 1016 istasyonu bulunuyor.