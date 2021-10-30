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Vatandaşın cebini yakan zincir marketlerin etiket oyunu ifşa oldu

Son aylarda cep yakan gıda fiyatlarına yapılan fahiş artırımlar ekonominin gündemin oluşturuyor. Rekabet Kurumu'nun zincir marketlere kestiği ceza yaşanan usulsüzlüklerin tek tek ortaya çıkmasını sağladı.

Ekonomi 30.10.2021, 12:25 30.10.2021, 12:29
Vatandaşın cebini yakan zincir marketlerin etiket oyunu ifşa oldu

Rekabet Kurumu çok sayıda zincir markete haksız ve fahiş fiyat uygulamaları gerekçesiyle 2.7 milyar TL para cezası kesti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CNN Türk İstihbarat Şefi, Nihat Uludağ, "Halde 0.75 kuruşa satılan kabağı kendi firmasına 3.95 TL'ye satmış. O da vatandaşa 7.50 liraya mal edilmiş. Bu bize oldukça anormal bir artış olarak gözüktü." ifadelerini kullandı.

Hal ile market arasındaki fiyat farkı artırıldı?

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ şu ifadeleri kullandı:

"İlgili marketin kendi alt şirketi kabak tedariği sağlamış. Halde 0.75 kuruşa satılan kabağı kendi firmasına 3.95 TL'ye satmış. O da vatandaşa 7.50 liraya mal edilmiş. Bu bize oldukça anormal bir artış olarak gözüktü.

Buradaki pahalılık mı fahiş fiyat mı? Peki pahalılık ne, fahiş fiyat ne? Bir cep telefonu düşünün fiyatı 20 bin liradır. Pahalı olabilir fakat 20 bin liralık bir cep telefonunu satıcı 100 bin liraya satıyorsa bu fahiş fiyattır. Buradaki önemli olan nokta budur. Aradaki uçurum devasa bir uçurumdur. 2-3-4 kata kadar fiyat farkının oluştuğu bir durum.

Burada asıl en kritik konu bu. Piyasa pahalı mı, fahiş fiyat mı? Bir ürün pahalı olabilir maliyeti girdisi pahalıdır ve onu pahalı bir fiyata satabilirsiniz. 1 liralık bir kalemi 20 liraya satıyorsanız 19 liralık haksız kazanç fahiş fiyata giriyor.

Toptancıdan 1 liraya kabağı A marketi aldı. Bunun ulaşım maliyetini çıkardı ve yüzde 100 farkıyla 2 liraya 3 liraya satabilir. Ancak bunu ana zincir marketler 1 liralık kabağı 10 liraya satarken piyasada otomatikman bir fahiş fiyat oluyor. Vatandaşta gidiyor her yerde fiyat aynı ve diyor ki bunun fiyatı bu.

Fahiş fiyatlandırma sisteminin tüketiciye zararı var ancak en önemli zararı çiftçiye. 0.50 kuruşla alınan bir ürün 10 liraya satılıyor. Çiftçi 0.50 kuruş kazanırken nasıl önümüzdeki yıl tarlaya ekecek."

#Gıda Fiyatları #etiket
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