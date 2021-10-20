Vatandaş sessiz kalmadı: Fahiş fiyata şikayet yağdı

Ürünlerdeki fahiş fiyatlara karşı şikayet mekanizması mobil uygulama ile daha da kolaylaştı. Ticaret Bakanlığı’nın Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi Mobil Uygulaması’nı indiren vatandaş sayısı 221 bini aşarken, mobilden 87 bin şikayet ulaştı.

Çağrı merkezi ve uygulama üzerinden 2018-2021 döneminde ise yapılan şikayet sayısı 122 bini buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Fahiş fiyatın önüne geçeceğiz’ açıklamasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçmişti. Haksız fiyat artış iddialarına karşı bakanlık tarafından oluşturulan özel ekip, marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimlerine devam ederken vatandaş da ALO 175 Tüketici Danışma Hattı ve Haksız Fiyat Artışı Mobil Uygulaması ile denetimlere destek oldu.

Ticaret Bakanlığı tüm ihbarları değerlendiriyor

Bakanlık da vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirmeye alırken, fahiş fiyat denetiminin devam ettiği ekim ayında çağrı merkezi üzerinden 682 adet, Haksız Fiyat Artışı Şikâyet Sistemi Mobil Uygulaması kanalıyla bin 984 adet olmak üzere toplam 2 bin 666 adet şikayet geldi. Uygulamaya girdiği günden bu yana çağrı merkezi üzerinden 34 bin 824 adet, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi Mobil Uygulaması kanalıyla da 87 bin 411 adet olmak üzere toplam 122 bin 235 adet şikayet ulaştı. Söz konusu şikayetlerin 112 bin 646 tanesi cevaplandı. Haksız Fiyat Artışı Şikâyet Sistemi Mobil Uygulamasını bugüne kadar 221 bin 419 kullanıcı indirdi. Ekim ayında uygulamaya yeni kullanıcı olarak 3 bin 681 kişi dahil oldu.