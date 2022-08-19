Vartabi e-ticarette komisyonu kaldırıyor

Küresel salgın Kovid-19 ile birlikte e-ticaret sitelerinin önemi her geçen gün artıyor. Türkiye’nin 2021 yılındaki e-ticaret hacmi 381.5 milyar TL’yi buldu. E-ticaretteki pazar yerlerinde alınan yüksek komisyonlar satıcıların en büyük şikayetlerinden biri olurken yaklaşık 1 ay önce devreye alınan Vartabi, ticarette komisyonu ortadan kaldırıyor. 200 milyon TL sermaye ile kurulan Vartabi, kısa sürede 3 bin satıcıya ve 3 milyon ürüne ulaşmayı başardı. Yıllık üyelik sistemiyle çalışan platform, kargo ve banka tahsilat ücretlerinin üzerine de kâr koymuyor. Hal böyle olunca tedarikçinin maliyetleri düşüp kârı artarken, alıcı da ürüne daha ekonomik koşullarda ulaşabiliyor.

TÜKETİCİ VE SATICILARA ÇEŞİTLİ AVANTAJLAR VAR

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2021 yılı sonunda 484 bin firmanın e-ticarette faaliyet gösterdiğini ifade eden Vartabi Genel Müdürü Gonca Soyluoğlu, “Bu rakamın 2022 sonunda 600 bine çıkacağı öngörülüyor” dedi. Türkiye’de online satış yapan her firmayı vartabi.com’da görmek istediklerini belirten Soyluoğlu, “Piyasa şartlarında en hesaplı fiyat, en iyi hizmet ve farklı bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla hizmete giren Vartabi, hem tüketiciye hem de satıcıya çeşitli avantajlar sunuyor. Mağazalar sayfalarına kendi firmalarının kartvizitini yükleyebiliyorlar. Dolayısıyla tüketiciyle satıcı birbiriyle direkt temas kurabiliyor. Tüketici ürünü bizden almak zorunda değil” şeklinde konuştu.

MALİYETLERİN ÜZERİNE KÂR KOYMUYOR

Gonca Soyluoğlu, vartabi.com’un e-ticaret pazarına yeni bir soluk getirdiğini vurguladı. Platformun piyasa şartlarında uygun fiyat, iyi hizmet ve farklı bir alışveriş deneyimi yaşatmayı hedeflediğini belirten Soyluoğlu, “Vartabi’yi diğer pazar yerlerinden ayıran en önemli özelliği tedarikçilerden sattıkları ürün başına komisyon almaması, yıllık üyelik sistemiyle çalışması. Ayrıca Vartabi, kargo ve banka tahsilat ücretlerinin üzerine de kâr koymuyor. Böylece, tedarikçinin maliyetlerini düşürerek son kullanıcıya daha ekonomik ürün satılmasına vesile oluyor” diye konuştu. Ayrıca, satışlardan komisyon alınmadığı için Vartabi’yi dijital AVM olarak nitelediklerini ifade eden Soyluoğlu, yıllık üyelik uygulamasıyla satıcının sektörde rekabet edebilme gücünü de artırdıklarını belirtti.

DİJİTAL İMECE USULÜ ALIŞVERİŞ

Türk kültüründe hediyeleşmenin büyük bir önemi bulunuyor. 2021 verilerine göre, 561 bin çift evlenirken, 1 milyon 79 bin bebek ise dünyaya geldi. Ayrıca geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişi düğün ve bebek alışverişi yaptı ya da bu çiftlere hediye alındı. Bu konuda değerlendirmelerde bulunan Soyluoğlu, “Biz düğün yapacaklara, bebeği olanlara, doğum günü kutlamalarına, ev alana mutlaka hediye götüren bir toplumuz. Herkes kendi bütçesine göre hediye alıyor ama bazen aslında ihtiyaç olmayan hediyeler de gelebiliyor. Buradan hareketle tüketici için paylaştıran mutluluk listesi özelliğini ekledik. Örnekle, evlenecek olan bir çift düğünlerini planlarken ya da yeni evlerini kurarken ihtiyaçları olan almayı planladıkları şeyleri Vartabi’de listeliyor. ‘Listeni oluştur, ürünlerini seç, sevdiklerinle paylaş’ diyoruz. Bu listeyi istedikleri kişilerle paylaşabiliyorlar. Böylece hem gerçek ihtiyaçlar belirleniyor hem de herkes kendi bütçesi ölçüsünde yeni ev kuran çifte destek olabiliyor. Listeleme düğün, baby shower, doğum günü, ev hediyesi gibi her özel gün için oluşturabiliyor. Vartabi’de bir yıl içinde 300 bin liste görmeyi hedefliyoruz” dedi.

YILLIK CİRO HEDEFİ 1 MİLYAR TL

Vartabi’deki mağaza sayısını bir yıl içinde 25 bine, üye sayısını ise 2 milyona çıkarmayı hedeflediklerini belirten Soyluoğlu, yıllık ciro hedeflerinin ise 1 milyar TL olduğunu söyledi. Soyluoğlu, şöyle devam etti: “6 ay içerisinde Asya’da Türk Cumhuriyetlerine ve Ortadoğu pazarına açılmayı düşünüyoruz. Vartabi, şu anda hem kullanım olarak hem de başka hiçbir sitenin sunmadığı liste özelliği ile kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Aplikasyon ekim ayında devreye girecek. Müşterinin web sitemizdeki deneyimlerine göre APP yazılımını geliştiriyoruz. Yurt dışındaki pazarlara, Türk tedarikçilerle girdiğimiz ülkenin dilinde hizmet vereceğiz.”