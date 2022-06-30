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'Varlık Barışı'na başvuru için bugün son gün

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, Altın, Döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan Varlık Barışı düzenlemesinde başvurular için bugün son gün.

Ekonomi 30.06.2022, 07:01 30.06.2022, 07:06
'Varlık Barışı'na başvuru için bugün son gün

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan "Varlık Barışı" için başvuru süresi bugün doluyor.

Yurt dışında ve yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların milli ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan düzenlemeye başvuru için süre azaldı.

Yurt dışındaki varlıklarını bugün Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara beyan eden gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek, vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunmayacak.

Beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Bu hükümden faydalanılabilmesi için beyan edilen varlıkların 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya ülkedeki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek.

Türkiye'de bulunan varlıklar da beyan edilebilecek

Uygulamadan Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkları olan mükellefler de yararlanabilecek.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar da bugün gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine elektronik ortamda beyan edilebilecek.

Beyan edilen varlıkların Türk lirası karşılığı bedelleri esas alınacak

Gerek yurt dışında bulunan varlıkların banka veya aracı kurumlara gerekse yurt içinde bulunan varlıkların vergi dairelerine bildirilmesinde, Türk lirası cinsinden para itibari (nominal) değeriyle, altın rayiç bedeliyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla hesaplanacak.

Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından pay senetleri, varsa borsa rayiciyle, borsa rayici yoksa rayiç bedeliyle, bu bedel tespit edilemiyorsa alış bedeliyle, alış bedeli de belli değilse itibari (nominal) değeriyle hesaplanarak Türkiye'de değerlendirilebilecek.

Beyan edilen söz konusu varlıkların Türk lirası karşılığı bedelleri esas alınacak.

Ayrıntılı bilgilere Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasında "Hızlı Erişim" alanında yer alan Varlık Barışı mikro sitesinden, Başkanlığın doğrulanmış sosyal medya hesaplarından, Vergi İletişim Merkezi’nden (VİMER) yurt içi aramalar için "189", yurt dışı aramalar için ise "0090–312-189-1122" numaralı telefon hattından ulaşabiliyor.

Kaynak: AA
#Varlık Barışı #Varlık Barışı düzenlemesi #Beyanname
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