Varank: 53 milyar liralık yatırımın önü açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından, Aralık 2021 yatırım teşvik belgelerine ilişkin rakamları paylaştı.

Aralık 2021'in, yatırım iştahının zirve yaptığı ay olarak tarihe geçtiğine dikkati çeken Varank şu ifadeleri kullandı:

"Düzenlediğimiz 2 bin 123 teşvik belgesi ile 83 bin 172 kişiye istihdam sağlayacak 53 milyar liralık yatırımın önünü açtık. Önceki yıla göre 2021'de düzenlenen belge sayısı yüzde 22,2, öngörülen istihdam yüzde 28,8 oranında arttı."