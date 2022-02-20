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Vakıf Katılım'dan sermaye artırımı

Vakıf Katılım Yönetim Kurulu 11 Şubat 2022 tarihli kararıyla bankanın ödenmiş sermaye tutarını toplamda 9 milyar 635 milyon liraya yükseltilmesini onayladı.

Ekonomi 20.02.2022, 11:33 20.02.2022, 13:05
Vakıf Katılım'dan sermaye artırımı

Vakıf Katılım’dan konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklamada, “5.720.000.000 TL olan bankamız çıkarılmış sermayesinin, 3.915.000.000 TL artırılmasına, böylece 16.100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bankamızın çıkarılmış sermayesinin 9.635.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin olarak alınan 11/02/2022 tarihli Bankamız Yönetim Kurulu Kararı, 18/02/2022 tarihinde T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.’’ ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Vakıf Katılım'ın kuruluşundan bu yana istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü belirterek. pandeminin yaşattığı zorlu koşullara rağmen gerçekleştirilen sermaye artırımından dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının başladığı ilk günden itibaren müşteri ihtiyaçlarına yönelik aldıkları duyarlı, kapsayıcı ve yenilikçi yaklaşım sayesinde son derece başarılı bir seneyi geride bıraktıklarını ifade eden Oran, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sahip olduğumuz tüm kaynakları ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimi için seferber ettik"

"Bir normalleşme dönemi olarak girdiğimiz 2021 senesinde, devreye aldığımız inovatif uygulamalarımızla müşterilerimize üstün hizmet verme ilkemizden hiç taviz vermedik. Her zaman olduğu gibi sadece kurumumuzu değil, sektörümüzü de büyütecek faaliyetler ortaya koyma felsefesiyle katma değeri yüksek çalışmalar ortaya koyduk. Sahip olduğumuz tüm kaynakları ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimi için seferber ettik. Şimdi daha güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz.

Hükümetimizin, ülke ekonomisinin büyümesine ve KOBİ’lerin desteklenmesine yönelik tüm fon kullandırma programlarına katıldık ve katılmaya da devam edeceğiz. Pandemi şartlarına rağmen aktiflerimizi 2020 yılında yüzde 75, 2021 yılında da yüzde 100 oranında artırarak, bankacılık sektörünün üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. 2022 yılında da güçlü sermayemiz ile başta KOBİ’lerimiz olmak üzere ülkemizin büyümesine destek olacak tüm sektörlerin yanında olmaya devam edeceğiz." 

#Vakıf Katılım
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