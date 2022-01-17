banner38

Vahap Munyar yazdı: 'Başkanlık koltuğuna yapışma noktasına çoktan gelmişim'

Dünya Gazetesi yazarı Vahap Munyar İş Dünyasında Diyalog adlı köşesinde "Başkanlık koltuğuna yapışma noktasına çoktan gelmişim" başlıklı yazıyı okuyucuları için kaleme aldı.

Ekonomi 17.01.2022, 12:11 17.01.2022, 12:21
Vahap Munyar yazdı: 'Başkanlık koltuğuna yapışma noktasına çoktan gelmişim'

İşte  Vahap Munyar'ın Başkanlık koltuğuna yapışma noktasına çoktan gelmişim" başlıklı o yazısı...

YIL 1992… Yıldız Holding’in, Ülker Grubu’nun kurucusu Sabri Ülker, yıllardır yağ alımı yaptığı İzmir’de kurulu Turyağ’ın yöneticilerinde Metin Yurdagül’ü davet etti:

Biz de yağ işine gireceğiz. Fabrikayı sizin kurmanızı ve başına geçmenizi istiyoruz.

Yurdagül, Turyağ’da 25 yıldır çalışıyordu, ayrılmak hiç kolay olmayacaktı. Ayrıca eşi Betül Hanım da İzmir’den İstanbul’a taşınma fikrine pek sıcak bakmayabilirdi.

Ancak eşini taşınmaya ikna edecek yol, büyük oğulları Alpaslan’ın İstanbul’da okuyor olması, küçük oğulları Bülent’in de aynı yol izleme planıydı.

Yurdagül, teklifi ilke olarak kabul ettiğini bildirince Sabri Ülker’le aralarında şu diyalog geçti:

Sabri Ülker: Metin Bey, bizim için önemli bir pozisyonu terk ediyorsunuz. Sizden ricam, bir sözleşme yapalım. Sözleşmeye aklınızdan geçen her şeyi hiç çekinmeden yazınız.

Yurdagül: Sabri Bey, rica ederim. Ben sizi yıllardan beri tanıyorum. Sizinle bir sözleşme bana ayıp gelir.

Sabri Ülker: Biz herkesle böyle sözleşme yaparız. Sonra sözleşmeye pek bakmayız ama olsun yine de yaparız.

Sabri Ülker, o günkü görüşmenin sonunda şu mesajı da verdi:

-   Metin Bey, ben sizin yerinizde olsam ortaklık isterim…

Metin Yurdagül, kendi yaklaşımıyla bir sözleşme metni hazırladı. Murat Ülker’in de bulunduğu bir başka görüşmede sözleşmeyi Sabri Ülker’e sundu.

Sözleşme metninin son maddelerinden biri şöyleydi:

-   Bu sözleşme 6 yıllıktır. 6 yılın sonunda tarafların istemesi halinde birer yıllık süreler haline uzatılabilir.

Sabri Ülker sordu:

-   Bu nedir Metin Bey?

Metin Yurdagül yanıtladı:

-   6 yıl içinde fabrikayı kurup belli bir çizgiye oturtmuş oluruz. Hatta bu süre içinde bir defa da kapasite artırma yatırımı da yapabiliriz.

Sabri Ülker, madde ile ilgili şu yorumu yaptı:

-    Sen ne diyorsun Metin Bey, ben daha 72 yaşındayım.

Sabri Ülker tepki gösterse de Metin Yurdagül’ün yazdığı o maddeye dokunmadı. Yurdagül, Ülker Grubu’ndan ayrılana kadar iki taraf da birbirine şu soruyu sormadı:

-   Bu yıl da uzatacak mıyız?

Sabri Ülker, şirkette faal olduğu güne kadar arada  Yurdagül’e takıldı:

-    Ban kaç yaşındasın. Hâlâ aynı zevkle çalışıyorsun.

Sabri Ülker, Yurdagül’ün hazırladığı metne iki madde ekledi. Onardan biri şöyleydi:

-   Metin Yurdagül, Ülker’in şu anda kullandığı bisküvi yağları ile kahvaltılık margarinlerin üretimini ve formüllerini bildiğini iddia eder.

Bu madde, Sabri Ülker’in kafasında margarin üretimine de girmek olduğunun işaretiydi. Yurdagül, maddeye ekleme önderdi:

-   Bütün margarinciler sıvı yağ da üretir. Onu da yapalım.

Sabri Ülker’in eklediği ikinci madde Yurdagül’ü ürküttü:

-  Metin Yurdagül, bu anlaşmadan cayması halinde şirkete 5 milyon Alman Markı ödeyecektir.

Yurdagül, tedirginliğini dile getirdi:

-   Sabri Bey, bu madde neyi ifade ediyor? Ben kendimi satsam bu meblağı size ödeyemem.

Sabri Ülker’in yanıtı çok netti:

-  O parayı söz ödemeyeceksiniz ki…

Yurdagül, o maddeyi şöyle anlamıştı:

-   Ben senin vazgeçmeyeceğini biliyorum. Eğer rakipler bizim yağ işine gireceğimizi öğrenip de seni kandırıp vazgeçirtmeye çalışırlarsa önce Ülker’e 5 milyon mark ödemeleri gerekecek.

Metin Yurdagül, Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Başkanlığını noktaladığını sosyal medyadan şöyle duyurdu:

-     Artık 55 yıl olmuş. Gönüllü olarak yürüttüğüm MÜMSAD Başkanlığında 15 yılı geride bırakmışım. Zaman zaman eleştirdiğimiz, “koltuğa yapışma” noktasına çoktan gelmişim.

Ardından ekledi:

-    Yanıbaşımda ise 5 yıl boyunca büyük bir heyecan ve keyifle çalıştığım yıldızlaşan Ebru Akdağ arkadaşım var. İş hayatıma dernek hizmetini de tamamlayarak nokta koyuyor, Başkanlığı Ebru’ya devrediyorum.

Yurdagül, paylaşımına “Yağcılıkta 52 Yıl” adlı kitabıyla poz verdiği bir fotoğrafını da eklemişti. Bunun üzerine kitabı yeniden okudum, 1992 yılında Ülker Grubu’na transfer öyküsü yine dikkatimi çekti, onu sizlerle paylaşmak istedim.

Yurdagül, sosyal medyadaki paylaşımını bana ayrıca kopyalayıp, ekledi:

-   “50” demiştim ama 55 yıl olmuş… 55, paydos…

Metin Beye, sağlıklı, uzun bir “paydos” dönemi diliyorum…

Murat Ülker’le iletişim için Osmanlıca-Türkçe Sözlük edinmiştim

METİN Yurdagül’ün “Yağcılıkta 52 Yıl” kitabında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker’le ilgili şu bölüm dikkatimi çekti:

-    Murat Bey, çok konuşmazdı. İsteklerini iki-üç kelimeyle anlatırdı. Ben de onu anlayıncaya kadar soru sorardım. Bazı yöneticilerin Murat Bey’e soru sormaya çekindikleri için eksik anlayıp sıkça hata yaptıklarına tanık oldum.

Murat Ülker’in şu özelliğinin altını çizdi:

-   Murat Bey, Osmanlıcaya düşkündü. Konuşurken Osmanlıca kelimeler kullanmaktan keyif alırdı. Hal böyle olunca, iletişimimizin selameti için bir Osmanlıca-Türkçe sözlük edinmiştim.

Ardından ekledi:

-  Osmanlıca-Türkçe sözlük çalışma masamın hemen arkasındaki kitaplıkta durur, anlamadığım her kelime için sözlüğe bakardım. Murat Bey de kullandığı kelimeleri anlamayanlara, “Siz de Metin Bey gibi yapın” tavsiyesinde bulunurdu.

#dünya gazetesi #Vahap Munyar #yıldız holding #Sabri Ülker
Yorumlar (0)
banner35
5
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Hatayspor 21 35
4. Başakşehir 20 34
5. Adana Demirspor 21 34
6. Fenerbahçe 21 33
7. Beşiktaş 21 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Samsunspor 19 30
8. Adanaspor 19 29
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 19 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11