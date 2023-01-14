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'Uzman Eller'e destek 250 bin lira oldu

Uzman Ellerin Desteklenmesi Projesi kapsamında verilen desteğin miktarı 100 bin liradan 250 bin liraya çıkarıldı.

Ekonomi 14.01.2023, 11:00 14.01.2023, 12:14
'Uzman Eller'e destek 250 bin lira oldu

Üniversitelerin tarım, hayvancılık, gıda gibi bölümlerinden mezun olan ve kendi işini kurmak isteyen meslek sahiplerine yeni müjde geldi. Geçmiş yıllarda 100 bin lira olarak verilen hibenin miktarı iki buçuk kat artırıldı.

Uzman Ellerin Desteklenmesi Projesi kapsamında verilen hibe desteğin tutarı 100 bin liradan 250 bin liraya çkarıldı.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, uygulanacak projelerin amacına ulaşması, sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmaya katkısını artırmak için hibe tutarı 250 bin liraya çıkarıldı. Geçen yıl 81 ilde uygulanan proje kapsamında hibe tutarı kişi başına 100 bin lira olarak belirlenmiş, yatırımını tamamlayan 1023 kişiye hibe ödemesi yapılmıştı.

KIRSAL BÖLGELERDE YAŞAMA ŞARTI VAR

Uzman Eller Projesi ile kırsal bölgelerde yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlanması, bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimcilik desteklenerek bu faaliyetlerin eğitimli kişilerce yapılmasının teşvik edilmesi, tarımsal üretimin miktarının, kalitesinin ve verimliliğinin artırılması, ülkeye, kırsal alanda tarımsal üretim yapan işletmelere örnek oluşturacak, kendi işini yapabilen ve istihdam imkanı ortaya koyabilen sürdürülebilir ve gelir getirici yatırımların kazandırılması amaçlanıyor.

Öte yandan, Tarım ve Orman ile Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun gençler de projeye dahil edilerek hedef kitle genişletildi.

#Uzman Eller Projesi
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