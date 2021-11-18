Uzaktan çalışan personel memnu mu?

Türkiye’de çalışanların yüzde 55’i uzaktan çalışmaya geçtiklerinden belli iş yüklerinin arttığı ortaya çıktı. Son anket sonuçlarının ortaya koyduğu verileri, Sputnik Türkiye Kaspersky'nin anketinden aktardı. Kaspersky'nin 4 bin 303 çalışanın katılımıyla yaptığı ankette çoğu insanın uzaktan çalışırken kendilerini daha rahat hissettiği bildirildi. Çalışanlar arasında popülerliğini kanıtlayan bir diğer yaklaşım hibrit çalışma modeli oldu.

Koronavirüs ile beraber evden çalışma modeli yaygınlaştı. Pek çok şirket, sürekli olarak ya tamamen evden çalışmaya ya da hibrit modeli denemeye başladı.

Son anket sonuçlarına göre, Türkiye'de çalışanların yüzde 55'i uzaktan çalışmaya geçtiklerinden beri iş yükleri artarken, yüzde 10'u bu artışı önemli olarak nitelendirdi. Katılımcıların yüzde 23'ü iş hacimde bir değişiklik fark etmedi ve sadece yüzde 9'u yeni çalışma koşulları nedeniyle iş kapsamında bir azalma kaydetti.

İŞ YÜKÜ ARTIYOR

Anket çalışanların yarısından fazlasının iş yükünde artış yaşadığını ortaya koysa da Türkiye'de ankete katılanların yüzde 61'i uzun bir günün sonunda kendilerini daha fazla bitkin hissetmiyor. Katılımcıların yüzde 28'i evden çalışırken daha fazla enerjiye sahip olduğunu bildirdi ve yüzde 34'ü iki biçim arasında bir fark görmedi.

Yanıt verenlerin yüzde 39'u daha yorgun hissettiklerini, yüzde 28’i evden çalışırken daha fazla endişe duyduklarını bildirdi.

HİBRİT ÇALIŞMA TERCİHLER ARASINA GİRDİ

Çalışanlar arasında popülerliğini kanıtlayan bir diğer yaklaşım hibrit çalışma modeli oldu. Bu format, Türkiye'de ankete katılan çalışanların yüzde 40'ının 2021 ortasında hibrit çalışmaya geçmesiyle birlikte tercih edilen bir çalışma tarzı haline geldi.

HERKESE UYAN TEK ÇÖZÜM YOK

Araştırmanın global sonuçlarına göre firmaların yüzde 80'i yönetim ve zaman tutma gibi temel becerileri geliştirmek için eğitim kurslarına yatırım yapıyor. Şirketler ayrıca ek ücretli izin veya yıllık izin (yüzde 30) ve çevrim içi sağlık danışmanlığı ve kursları (yüzde 29) gibi avantajlar sunuyor. Ancak rapor, uzaktan çalışanlar arasında artan iş yükünü hafifletmek için hala yapılması gerekenler olduğunu gösteriyor. Örneğin firmaların yalnızca yüzde 45'i güvenlik operasyonlarının otomasyonu veya çalışanların tükenmişliğini gidermek için ek personel işe alınması gibi pratik önlemlere başvurdu.

Kaynak: Milli Gazete