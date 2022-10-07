Üreticiye uygun fiyatlı arpa ve mısır satışı başlatılıyor

Yapılacak çalışma ile tarladan sofraya kadar tüm aşamalar analiz edilecek ve gerekli tüm tedbirler hayata geçirilecek. Ayrıca, et ve süt üreticilerinin maliyetlerinin azaltılması için Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışı tekrar başlatılacak

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, son toplantısında çiğ süt ve kırmızı et başta olmak üzere gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeleri masaya yatırdı. Toplantıda, üretici ve hal fiyatları ile perakende fiyatları arasındaki farkın nedenlerini araştırmak için daha önce kurulan alt komitenin çalışma kapsamı genişletilirken, bazı yeni adımlar atılmasına karar verildi. Bu çerçevede, gıda ve tarımsal ürünlerin arz ve talep durumu, fire oranı, lojistik süreci ve fiyat gelişmeleri de dikkate alınarak tarladan sofraya kadar tüm aşamaları analiz edilecek ve gerekli çalışmalar hayata geçirilecek. Ayrıca, et ve süt üreticilerinin maliyetlerinin azaltılması için Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışı tekrar başlatılacak.

MALİYETLER DÜŞECEK

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, alınan kararların girdi maliyetlerine olumlu yansıyacağını belirterek "Meyve, sebze, et, süt ve ürünlerinde kısacası gıdada üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı, mevsimsel olarak değişiklik göstermekle beraber özellikle kış aylarında 7-8 katlara kadar çıkıyor. Ülkemizde üretici örgütlerinin güçlü olmaması sebebiyle oluşan boşluğu aracılar dolduruyor. Nakliye, ambalaj, lojistik, kar marjı, rüsum, komisyon gibi giderlerin yanı sıra fire gibi giderler tüketiciye sunulan ürünün fiyatında etkisi olmakla beraber makasın açılmasında simsar, tüccar, pazarcı gibi aracıların sayısının fazla olması, kar marjlarının yüksek olması etkili oluyor. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinin 'Tarladan sofraya kadar tüm aşamaların analiz edilmesi' kararı bu çerçevede oldukça isabetli bir karar oldu. Yapılacak köklü çözümler, tüketiciye sunulan ürün fiyatlarında düşüşü sağlayacaktır. Diğer taraftan, Gıda Komitesince alınan uygun arpa ve mısır satışı kararı elbette yetiştiricinin girdi maliyetlerine olumlu yansıyacak ve beklenen düşüş sağlanabilecektir" diye konuştu.

Komite'nin bu yeni kararlarından sonra et ve sütte raflarda indirim olup olmayacağını da değerlendiren Çelik "Komitenin aldığı bu karar, meyve-sebze ürünlerinin yanı sıra et, süt ve ürünlerinde de market ve kasap fiyatlarında kısmi bir düşüşe neden olabilir. Ancak denetim mekanizmalarının aktif olarak hayata geçirilerek market ve kasaplardaki fiyat değişimleri mutlaka mercek altına alınması gerekiyor. Tüm zorluklara rağmen bizim üretmede bir sorunumuz yok. Dün olduğu gibi bugün de yarınlarda da rafları ürünsüz bırakmayız" diye konuştu.

Kaynak: Türkiye