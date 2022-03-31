Ünlü blok zincir ağından 'kripto para' vurgunu: 600 milyon dolar çalındı

Ronin Network'ten yapılan açıklamada, ağda bir güvenlik ihlali oluştuğu aktarıldı.

Bilgisayar korsanlarınca 23 Mart'ta değeri 600 milyon doları aşan 173 bin 600 Ethereum ve 25,5 milyon USDC'nin çalındığı belirtilen açıklamada, saldırının, bir kullanıcının parasını "köprü" diye adlandırılan transfer platformundan çekemediğini bildirmesiyle fark edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, suçluların adalete teslim edilmesini sağlamak için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

DAHA UCUZ İŞLEM ÜCRETLERİ SUNUYOR

Ethereum blok zincirinin bir yan zinciri olan Ronin Network, çevrim içi video oyunu Axie Infinity için ödeme aracı olarak kullanılıyor ve oyunculara daha ucuz işlem ücretleri sunuyor.

Singapur merkezli Sky Mavis tarafından geliştirilen ve Ethereum tabanlı bir NFT savaş oyunu olan Axie Infinity ile kullanıcılar oyun oynayarak kripto para kazanabiliyor.

Söz konusu saldırı, merkezi olmayan finans alanında bu zamana kadar yapılan en büyük soygunlardan biri olarak gösteriliyor.

Merkezi olmayan finans platformu Poly Network de Ağustos 2021'de bilgisayar korsanlarının saldırısına uğramış ve 600 milyon dolardan fazla para kaybettiğini bildirmişti.