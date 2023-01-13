Ülker'e Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülü

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, ödülünü Emine Erdoğan'ın elinden aldı.

Ödül törenine ilişkin Yıldız Holding Yönetim Kurulu'ndan bir açıklama yapıldı.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Lider gıda şirketimiz Ülker’in, Aliağa Bisküvilik Buğday Projesi, Inbusiness Türkiye Dergisi'nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlediği Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde, Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülü’ne layık görüldü. Törene katılan Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Ülker, ödülü Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin elinden aldı. Projesiyle sürdürülebilir tarıma katkıda bulunan köklü gıda markamız Ülker ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü başta olmak üzere bu başarıda emeği bulunan herkesi tebrik ederiz.